Ormanlık Alanda Tecavüz Edip İç Çamaşırları ile Boğmuştu: Mahkemede Tahliyesini İstedi

Eskişehir'de skandal bir olay yaşanmış, bir kişi aracına aldığı 17 yaşındaki kıza ormanlık alanda tecavüz etmiş ve onu iç çamaşırları ile boğarak öldürmüştü.

Bu iddialar üzerine tutuklanan ve hakkında hapisistemi ile dava açılan sanık, karar duruşmasında tahliyesini isteyerek, "Pişmanım" dedi. Sanık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmada tutuklu sanık 31 yaşındaki Metin Yılmaz ile avukatı hazır halde bulundu. Karar duruşmasında tahliyesini isteyen sanık Yılmaz mahkeme heyetine "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, "tecavüz"den ise 13 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan da 9 yıl hapisle cezalandırdı.

Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen olayda, 1 Ağustos 2016'da cesedi bulunan 17 yaşındaki Kader Kaya'nın tecavüze uğrayıp, iç çamaşırıyla boğulduğu belirlenmiş, gözaltına alınan Metin Yılmaz tutuklanmıştı.

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