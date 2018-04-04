Ormanda Suçüstü Yakalandı: Kız Çocuğunu Kaçırıp..

Son dakika haberi Denizli'den geldi. Edinilen son bilgileregöre Denizli'de kız çocuğunu kaçıran bir kişi yakalandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü, küçük yaştaki bir kız çocuğunu kaçırmaya kalkışan şüphelinin Muğla'ya geldiği bilgisi alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemede, olayla ilgili olarak M.Ç.'nin ormanlık alanda saklandığı tespit edildi.

Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde ormanlık alana operasyon düzenleyen sivil polis ekipleri, şüpheliyi otomobilin içerisinde kıskıvrak yakaladı. 11 suçtan arama kaydı olan ve 5 kez de küçük yaştaki kızları kaçırma suçunu işlediği tespit edilen M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kale İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderildi.

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