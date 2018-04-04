Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ormanda Suçüstü Yakalandı: Kız Çocuğunu Kaçırıp..

Denizli'de meydana gelen skandal olayda bir kişinin kız çocuğunu kaçırdığı öğrenildi. Polis ekipleri ise operasyon düzenledi ve bu kişiyi ormanlık alanda yakaladı.

banner396

Ormanda Suçüstü Yakalandı: Kız Çocuğunu Kaçırıp..

Denizli'de meydana gelen skandal olayda bir kişinin kız çocuğunu kaçırdığı öğrenildi. Polis ekipleri ise operasyon düzenledi ve bu kişiyi ormanlık alanda yakaladı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 18:36
Ormanda Suçüstü Yakalandı: Kız Çocuğunu Kaçırıp..

Son dakika haberi Denizli'den geldi. Edinilen son bilgileregöre Denizli'de kız çocuğunu kaçıran bir kişi yakalandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü, küçük yaştaki bir kız çocuğunu kaçırmaya kalkışan şüphelinin Muğla'ya geldiği bilgisi alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemede, olayla ilgili olarak M.Ç.'nin ormanlık alanda saklandığı tespit edildi.

Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde ormanlık alana operasyon düzenleyen sivil polis ekipleri, şüpheliyi otomobilin içerisinde kıskıvrak yakaladı. 11 suçtan arama kaydı olan ve 5 kez de küçük yaştaki kızları kaçırma suçunu işlediği tespit edilen M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kale İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.04.2018 18:24
Anahtar Kelimeler:
Kız KaçırmaDenizliSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28 Ünlü İsim Kılıçdaroğlu'nun Eleştirisine Yanıt Verdi
28 Ünlü İsim Kılıçdaroğlu'nun Eleştirisine Yanıt Verdi
Başbakan'dan EKPSS Kura Töreninde Yeni Memur Alımı Müjdesi Geldi
Başbakan'dan EKPSS Kura Töreninde Yeni Memur Alımı Müjdesi Geldi
Kritik Görüşme Sona Erdi: Erdoğan, Putin ve Ruhani'den Kritik Açıklamalar
Kritik Görüşme Sona Erdi: Erdoğan, Putin ve Ruhani'den Kritik Açıklamalar

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim