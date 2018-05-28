Orman Bakanı'ndan Döviz Tepkisi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, döviz kurlarındaki son duruma ilişkin 'Su uyur düşman uyumaz' sözünü hatırlattı.Sinop'a gelen ve burada Valilik binasını ziyaret eden Eroğlu, daha sonra esnafla bir araya geldi.

Sinop'a 8 ay içerisinde 27 projenin kazanıldırdığını söyleyen Eroğlu, kentteki çalışmaların hız kesilmeden süreceğini belirtti.

Ekonomideki son durumu da hatırlatan Eroğlu, döviz kurlarını örnek göstererek "Önce muhtıralar, sonra Gezi hadiseleri. Arkasından bu yetmiyormuş gibi 35 yıl büyük bir haini yetiştirmişler, 15 Temmuz'da alçak terör örgütü darbeye teşebbüs etti. Aziz milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesaretiyle bu darbecilere darbe vuruldu ama bunların oyunları bitmiyor ki. 'Su uyur, düşman uyumaz.' derler, şimdi yeni bir oyun peşindeler. 'Türkiye'yi ekonomik olarak sarsalım, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin.' Onun için dolarla oynamaya başladılar ama biz diyoruz ki sizin topunuz, tüfeğiniz gelmiş, dolarınız da gelsin, kıymeti yok, bu millet onu da ezer geçer. Bu anlamda 24 Haziran'da yapılacak seçim basit bir seçim değil. Tarihimizdeki en önemli seçim." dedi.

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