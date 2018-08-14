Ordu'daki Sel Felaketinin Zarar Bilançosu Belli Oldu!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin bilançosunu açıkladı. Maddi manevi zararları açıklayan başkan önemli açıklamalarda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçen hafta Fatsa, Ünye, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce bölgelerinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Ordu'da büyük çapta maddi zarar meydana geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Yılmaz, selle mücadele kapsamında 365 iş makinesi ve 607 personelin 6 ilçede gece gündüz demeden çalışmalar yaptığını açıkladı. Çaybaşı ilçesinde metrekareye 253, İkizce’de 113, Çamaş’ta 40, Perşembe’de 105, Fatsa’da 63, Ünye’de 60 ve Kumru’da 28.3 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Belediye Başkanı Yılmaz, açıklamalarına şöyle devam etti;

“Büyükşehir Belediyemiz, meydana gelmesi muhtemel sel ve su baskınlarına karşı, bir yıl önce, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerimizde risk haritalarıyla risk analizleri oluşturmuş ve yağmur suyu baksları ile derelerde yaptığı çalışmalarla daha büyük bir felaketin önüne geçmiştir. OSKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz ise sel afetinin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren bölgelerde ekipleriyle çalışmalarını başlatmış olup, su baskınına maruz kalan 455 ev ve iş yerine müdahale edilmiştir. Meydana gelen heyelanlar sonrası 1 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 9 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 59 mahallede 123 trafoda, hasar ve zararlar meydana gelmiş, 10 bin vatandaşımız etkilenmiştir.”

Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi çalışma alanında sel nedeniyle 164 milyon 761 bin TL’lik zarar meydana geldiğini, bu rakamın artmasının da mümkün olabileceğini, AFAD tarafından il genelindeki kesinleşmiş zararı tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Başkan Yılmaz, “Sel afeti ve sonrasında 9 köprü yıkıldı, 830 noktada heyelan oluştu. 161 mahalle yolunda ciddi hasarlar oluştu. 15 bin 246 metre yağmur suyu hattı zarar gördü. 18 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. 98 menfez kullanılmaz hale geldi, 4 bin 4 kilometre yol hasar gördü. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ayrı bir ihale modeliyle tüm köprüler Karayolları tarafından yapılacak” şeklinde konuştu.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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