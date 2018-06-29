Operasyona Giden Polisler Kaza Yaptı! 3 Polis Yaralandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu operasyonuna destek için Çorlu'dan destek için gelen ekibin bulunduğu araç kaza yaptı, 3 polis memuru yaralandı.

Tekirdağ Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekibinden 3 kişi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Zafer mahallelerinde gerçekleştirilmeis planlanan operasyon için yola çıktı. Ekibin bulunduğu araç, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce orta refüje daha sonra da karşı şeride geçerek yön tabelasına çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan polis memurları Emrah Girgin, Erdem Toprak ve Serkan Bulut Tekirdağ Devlet Hastanesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarından Serkan Bulut'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, iki polis memurunun durumunun iyiye gittiğini, bir polis memurunun durumunun ciddi olduğunu, iyi bir tedavi ile kurtarılacağını söyledi.

Becerir, "Arkadaşımızın kafasında darbe var. Beyin cerrahisi ameliyata aldı. Beyin kanaması bulunuyordu. Kanamayı boşalttık. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Şu an yoğun bakıma alındı. Durumu orta derecede ciddi. İnşallah güzel bir tedavi ile kurtulacak." dedi.