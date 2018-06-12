Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Önce Hayvanı Ahıra Bağladı! Sonra Karısı Karşı Çıkınca Ona da Saldırdı...

Samsun'da bir şahıs, ahırda sopa ile büyükbaş hayvanını dövmek isterken, kendisine engel olmaya çalışan eşini de sopayla döverek hastanelik etti.

banner396

Önce Hayvanı Ahıra Bağladı! Sonra Karısı Karşı Çıkınca Ona da Saldırdı...

Samsun'da bir şahıs, ahırda sopa ile büyükbaş hayvanını dövmek isterken, kendisine engel olmaya çalışan eşini de sopayla döverek hastanelik etti.

12 Haziran 2018 Salı 16:08
Önce Hayvanı Ahıra Bağladı! Sonra Karısı Karşı Çıkınca Ona da Saldırdı...

Samsun'da bir şahıs, ahırda sopa ile büyükbaş hayvanını dövmek isterken, kendisine engel olmaya çalışan eşini de sopayla döverek hastanelik etti.

Samsun'un Atakum ilçesinin Erikli Mahallesi'nde meydana gelen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. İddialara göre, Cevat B. isimli 62 yaşındaki şahıs, kendisini kovalayan büyükbaş hayvanını ahıra bağladıktan sonra hayvanı sopayla dövmeye çalıştı. Bu sırada durumu gören Cevat B.'nin eşi 59 yaşındaki Ayşe B. hayvanın feci şekilde dövülmesine engel olmaya çalıştı. Bu sırada eşine de sinirlenen şahıs elindeki sopayla eşine saldırdı.

Hastaneye kaldırılan Ayşe B.'nin sol kolu ile parmaklarının kırıldığı öğrenildi. Şikayet üzerine Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs , karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.06.2018 16:09
Anahtar Kelimeler:
AhırAhır Hayvan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu Yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu Yayımlandı
Kars'ta Park Tartışması Kanlı Bitti! 1 Ölü , 4 Yaralı
Kars'ta Park Tartışması Kanlı Bitti! 1 Ölü , 4 Yaralı
500 Engelli Öğretmen Alımı Kontenjanları Açıklandı
500 Engelli Öğretmen Alımı Kontenjanları Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim