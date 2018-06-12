Önce Hayvanı Ahıra Bağladı! Sonra Karısı Karşı Çıkınca Ona da Saldırdı...

Samsun'da bir şahıs, ahırda sopa ile büyükbaş hayvanını dövmek isterken, kendisine engel olmaya çalışan eşini de sopayla döverek hastanelik etti.

Samsun'un Atakum ilçesinin Erikli Mahallesi'nde meydana gelen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. İddialara göre, Cevat B. isimli 62 yaşındaki şahıs, kendisini kovalayan büyükbaş hayvanını ahıra bağladıktan sonra hayvanı sopayla dövmeye çalıştı. Bu sırada durumu gören Cevat B.'nin eşi 59 yaşındaki Ayşe B. hayvanın feci şekilde dövülmesine engel olmaya çalıştı. Bu sırada eşine de sinirlenen şahıs elindeki sopayla eşine saldırdı.

Hastaneye kaldırılan Ayşe B.'nin sol kolu ile parmaklarının kırıldığı öğrenildi. Şikayet üzerine Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs , karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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