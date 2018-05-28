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'Ona Tecavüz Edin, Videoya Çekin' Batmanlı Kızlardan Dehşete Düşüren İfade!

Batman'da iki kızın tutuklanmasıyla sonuçlanan ofis basma videosu gündemdeki yerini korurken, olayın ardındaki isimlerin ifadeleri de ortaya çıktı.

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'Ona Tecavüz Edin, Videoya Çekin' Batmanlı Kızlardan Dehşete Düşüren İfade!

Batman'da iki kızın tutuklanmasıyla sonuçlanan ofis basma videosu gündemdeki yerini korurken, olayın ardındaki isimlerin ifadeleri de ortaya çıktı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:46
'Ona Tecavüz Edin, Videoya Çekin' Batmanlı Kızlardan Dehşete Düşüren İfade!

Batman'da iki kızın tutuklanmasıyla sonuçlanan ofis basma videosu gündemdeki yerini korurken, olayın ardındaki isimlerin ifadeleri de ortaya çıktı.

Hürriyeti Tahdit ve Silahlı Tehdit suçlarından tutuklanan zanlılardan S.K. ve Z.Y. olayın nasıl gerçekleştiğini ve ofis basma olayına dair detayları ifadelerinde en ince ayrıntısına kadar anlattı. S.K. ifadesinde darp olayını beraber gerçekleştirdiği Z.Y.'yi suçlarken, sinir hastası olduğunu ve kendilerini diğerlerinin tahrik ederek böyle bir yola sürüklediğini öne sürdü.

S.K., "İ.D erkek arkadaşı ile sorun yaşamış. Beni aradı. Aralarını düzeltmemi istedi. Ben İ.D’nin erkek arkadaşı ile konuştum. Aralarını düzeltmeye çalıştım. Çocuk da bana ‘İ.D’nin o..pu dediği sen değil misin? Onun hakkında niye bu kadar iyi düşünüyorsun?’ dedi. Ben inanamadım. İ.D benim için ‘Ona tecavüz edin, videoya çekin. Onu rezil edin. Evlenip boşanmış, bir şey anlaşılmaz’ diye erkeklere mesaj atmış. Ben de İ.D’yi aradım, özür dilemediği gibi tavırlarına devam etti. Ben de Z.Y ve H.Ö ile birlikte konuşmak için ofisine gittim. ‘Burada erkekler var, gelin size ne yapacaklarınızı görürsünüz’ dedi. Ben de kendimi korumak için yanıma meyve bıçağı aldım. Ofise girdikten sonra ‘niye yaptın’ diye sorduk. ‘İyi yaptım’ dedi. Elindeki bardağı üstüme dökmeye çalıştı. Sonraki konuşmalardan sinirlerime hakim olamadım, bir tane tokat attım. Banyoya kendisi gitti. Üstünü çıkartmaya çalıştılar, izin vermedim. Zeynep ‘yüzünü çizelim’ dedi. Ben de çantamdaki bıçağı çıkardım, yüzüne tuttum. Çizmedim. Pişmanım." dedi.

Tutuklanan diğer kız Z.Y. ise, "Ofise gidince konuşmak istedik. İ.D bağırdı, çağırdı. ‘Defolun gidin’ dedi. Ondan sonra videoda olan olaylar oldu. Seylan korkutup özür diletmek için bıçağı çıkardı. Kendisi kaçtı banyoya gitti, biz onu soymaya çalışmadık. Saçını çektim sadece." dedi.

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Son Güncelleme: 28.05.2018 13:04
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Batman Ofis BasmaBatman Ofis Basma Videosu
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