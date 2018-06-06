Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

On Binlerce Kişiyi İlgilendiriyor! Onlara da Kadro Verilecek!

Hükümet tüm taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi yönündeki sözünü KİT'lere kadro vermeyerek tam anlamıyla tuttu denilemezdi.

banner396

On Binlerce Kişiyi İlgilendiriyor! Onlara da Kadro Verilecek!

Hükümet tüm taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi yönündeki sözünü KİT'lere kadro vermeyerek tam anlamıyla tuttu denilemezdi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 18:53
On Binlerce Kişiyi İlgilendiriyor! Onlara da Kadro Verilecek!

Hükümet tüm taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi yönündeki sözünü KİT'lere kadro vermeyerek tam anlamıyla tuttu denilemezdi.

KİT personelinden ve STK'lardan gelen talepleri değerlendirmeye alan hükümetin KİT çalışanlarının da kadrolu personel olarak istihdam edilmesi için gerekli çalışmaları başlattığı öne sürülüyor.

Takvim'de yer alan habere göre KİT'lerde çalışanlar öncelikli olmak üzere kriterlere takılarak kadro alamayan taşeron işçiler için yeni bir çalışma başlatıldı. Yaklaşık 85 bin kişiyi ilgilendiren çalışmanın kısa süre içerisinfe tamamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Maliye bu konuda çalışıyor. Hazine'nin görüşü bekleniyor. 1-2 güne kadar iyi, olumlu haber gelir" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KadroKadro HaberTaşeron Kadro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet 4 saat önce

Uzman cavuslara kadro kaçınılmaz
Sehadette kadorlu calisirken sözleşmeli olmaz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 4 saat önce

Orman işçileri de kadro bekliyor lütfen sesimizi duyurun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Çağrı 4 saat önce

Kit'ler olarak kadro istiyoruz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yüksel 1 saat önce

neden uzman çavuşlara kadro yok sayın cumhurbaşkanım sayın başbakanım duyun artık sesimizi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bedelli Askerlik Çıkacak Mı? Herkes O Tarihi İşaret Ediyor
Bedelli Askerlik Çıkacak Mı? Herkes O Tarihi İşaret Ediyor
AK Parti Sözcüsü Ünal : Yeni Dönemde Bedelli Askerlik Gündeme Gelecek
AK Parti Sözcüsü Ünal : Yeni Dönemde Bedelli Askerlik Gündeme Gelecek
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tüm Vatandaşlara Çağrı!
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tüm Vatandaşlara Çağrı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim