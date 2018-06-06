On Binlerce Kişiyi İlgilendiriyor! Onlara da Kadro Verilecek!

Hükümet tüm taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi yönündeki sözünü KİT'lere kadro vermeyerek tam anlamıyla tuttu denilemezdi.

KİT personelinden ve STK'lardan gelen talepleri değerlendirmeye alan hükümetin KİT çalışanlarının da kadrolu personel olarak istihdam edilmesi için gerekli çalışmaları başlattığı öne sürülüyor.

Takvim'de yer alan habere göre KİT'lerde çalışanlar öncelikli olmak üzere kriterlere takılarak kadro alamayan taşeron işçiler için yeni bir çalışma başlatıldı. Yaklaşık 85 bin kişiyi ilgilendiren çalışmanın kısa süre içerisinfe tamamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Maliye bu konuda çalışıyor. Hazine'nin görüşü bekleniyor. 1-2 güne kadar iyi, olumlu haber gelir" ifadelerini kullandı.

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