On Binlerce Kişiden Para Toplayan Çiftlik Bank'tan Flaş Duyuru

Türkiye genelinde on binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank, yeni üye alımlarını durdurduğunu açıkladı. Saadet zinciri ve ponzi sistemleriyle benzetilen hakkında SPK tarafından suç duyurusunda bulunulan, iki bakanlığın incelemesi altındaki şirket zor günler geçiriyor. Son olarak şirketin kurucusunun tüm haklarını Kıbrıs'taki şirkete devretmesi, 'acaba neler oluyor?' sorularını beraberinde getirmişti.

Çiftlik Bank Resmi Sitesinden yeni üyeliklerle ilgili