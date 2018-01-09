On Binlerce Kişiden Para Toplayan Çiftlik Bank'tan Flaş Duyuru
Türkiye genelinde on binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank, yeni üye alımlarını durdurduğunu açıkladı. Saadet zinciri ve ponzi sistemleriyle benzetilen hakkında SPK tarafından suç duyurusunda bulunulan, iki bakanlığın incelemesi altındaki şirket zor günler geçiriyor. Son olarak şirketin kurucusunun tüm haklarını Kıbrıs'taki şirkete devretmesi, 'acaba neler oluyor?' sorularını beraberinde getirmişti.
Çiftlik Bank Resmi Sitesinden yeni üyeliklerle ilgili
"08.01.2018 günü, yönetim kurulu olağan toplantımızda alınan kararla üyelik alımını belirsiz bir süre durdurmuştur.
Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ ve Çiftlik Bank markamıza ve ticari yapımıza yönelik ilk günden bu yana ‘PONZİ’, ‘SAADET ZİNCİRİ’ gibi akla hayale sığmayan çeşitli iftiraların aleni şekilde yapılmaya devam ettiğine de üzülerek tanık olmaktayız.
ÇİFTLİK BANK - oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları durdurmak, iddia edildiği PONZİ SİSTEM veya SAADET ZİNCİRİ olmadığını ispat etmek üzere sisteme
Yeni üyelik alımı askıya alınmıştır" açıklaması yapıldı.