Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

On Binlerce Kişiden Para Toplayan Çiftlik Bank'tan Flaş Duyuru

Türkiye genelinde on binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank, yeni üye alımlarını durdurduğunu açıkladı. Saadet zinciri ve ponzi sistemleriyle benzetilen hakkında SPK tarafından suç duyurusunda bulunulan, iki bakanlığın incelemesi altındaki şirket zor günler geçiriyor.

banner396

On Binlerce Kişiden Para Toplayan Çiftlik Bank'tan Flaş Duyuru

Türkiye genelinde on binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank, yeni üye alımlarını durdurduğunu açıkladı. Saadet zinciri ve ponzi sistemleriyle benzetilen hakkında SPK tarafından suç duyurusunda bulunulan, iki bakanlığın incelemesi altındaki şirket zor günler geçiriyor.

09 Ocak 2018 Salı 18:10
On Binlerce Kişiden Para Toplayan Çiftlik Bank'tan Flaş Duyuru

On Binlerce Kişiden Para Toplayan Çiftlik Bank'tan Flaş Duyuru

Türkiye genelinde on binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank, yeni üye alımlarını durdurduğunu açıkladı. Saadet zinciri ve ponzi sistemleriyle benzetilen hakkında SPK tarafından suç duyurusunda bulunulan, iki bakanlığın incelemesi altındaki şirket zor günler geçiriyor. Son olarak şirketin kurucusunun tüm haklarını Kıbrıs'taki şirkete devretmesi, 'acaba neler oluyor?' sorularını beraberinde getirmişti. 

Çiftlik Bank Resmi Sitesinden yeni üyeliklerle ilgili

"08.01.2018 günü, yönetim kurulu olağan toplantımızda alınan kararla üyelik alımını belirsiz bir süre durdurmuştur. 

Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ ve Çiftlik Bank markamıza ve ticari yapımıza yönelik ilk günden bu yana ‘PONZİ’, ‘SAADET ZİNCİRİ’ gibi akla hayale sığmayan çeşitli iftiraların aleni şekilde yapılmaya devam ettiğine de üzülerek tanık olmaktayız.

ÇİFTLİK BANK - oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları durdurmak, iddia edildiği PONZİ SİSTEM veya SAADET ZİNCİRİ olmadığını ispat etmek üzere sisteme 

Yeni üyelik alımı askıya alınmıştır" açıklaması yapıldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.01.2018 18:35
Anahtar Kelimeler:
çiftlik Bankçiftlik Bank Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Fatih'te Binlerce Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi
İstanbul Fatih'te Binlerce Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi
Din Kültürü Öğretmeni Skandal Paylaşımdan Sonra Açığa Alındı!
Din Kültürü Öğretmeni Skandal Paylaşımdan Sonra Açığa Alındı!
Öğretmen Adayları Birlik Oldu! 40 Bin Atama Müjdesi Bekliyor
Öğretmen Adayları Birlik Oldu! 40 Bin Atama Müjdesi Bekliyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim