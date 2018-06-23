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Ömür Boyu Nafakaya Düzenleme Hakkında Yeni Açıklama

Ömür boyu nafaka ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, yaptığı açıklamada konunun ayrıntılı olarak ele alındığını söyledi.

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Ömür Boyu Nafakaya Düzenleme Hakkında Yeni Açıklama

Ömür boyu nafaka ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, yaptığı açıklamada konunun ayrıntılı olarak ele alındığını söyledi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 08:42
Ömür Boyu Nafakaya Düzenleme Hakkında Yeni Açıklama

Ömür boyu nafaka ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Ömür boyu nafaka verenler seslerini duyurmaya çalışıyor ve buna bir düzenleme gelmesini istiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuyu ayrıntılı olarak ele aldıklarını belirterek, ana hedefin iki tarafı da mağdur etmemek olduğunun altını çizdi. Bakan Kaya açıklamasında, "Biz nafaka konusunda Adalet Bakanlığımızla birlikte kadınlarımızın da erkeklerimizin de mağdur olmayacağı bir çalışmayı inşallah yapacağız. Devletin kadınlara destek verdiği, devletin ailelere destek verdiği bir çalışmayı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Aile ve boşanma süreci danışmanlığının da önemli bir konu olduğunu belirterek sözlerini sürdüren Bakan Kaya, "Boşanmak için başvurulan süreçte Aile Bakanlığı olarak 'aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmeti' veriyoruz. Bu çiftlerin boşanma sürecinde sağlıklı bir şekilde süreci yönetmeleri, özellikle ortada olan evlatlarının bu süreçten olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek ve çiftlerimizin daha sağlıklı bir ileride hayat sürdürmeleri için hem ebeveynlerin hem çocukların korunması adına, çocuğun üstün yararı ilkesi dahilinde yaptığımız danışmanlık hizmeti. Çiftlerimizin mutlaka bu danışmanlığı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR |  ANKARA

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