Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ömür Boyu Nafaka Hakkında Yeni Gelişme !

Ömür boyu nafakaya art arda gelen tepkiler sonrası bazı çalışmalar başlatıldı. Yargıtay'dan bu konu hakkında yeni açıklama geldi.

banner396

Ömür Boyu Nafaka Hakkında Yeni Gelişme !

Ömür boyu nafakaya art arda gelen tepkiler sonrası bazı çalışmalar başlatıldı. Yargıtay'dan bu konu hakkında yeni açıklama geldi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:00
Ömür Boyu Nafaka Hakkında Yeni Gelişme !

Sürekli nafaka hakkında bir son dakika açıklaması geldi.

Kırıkkale Barosu tarafından bir otelin konferans salonunda "Aile Hukukunda HMK Uygulamaları ve İstinaf" konulu düzenlenen seminerde önemli açıklamalar yapıldı.Seminerde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Serpil Özok ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, 2011 yılından bu yana uygulamada olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) uygulamalarına dair örneklerden yola çıkarak karşılaşılan farklı durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini, avukat ve avukat adaylarına anlattı. Seminerde, boşanma ve aile hukuku konusunda Yargıtay'a iştirak eden davalarda yüksek mahkemenin nasıl bir yol izlediğinden bahsedildi.

NAFAKA AÇIKLAMASI

Son dönemlerde gündemde sıkça dile getirilen konulardan olan nafaka tartışmalarına yönelik seminer öncesi açıklamalarda bulunan Ömer Uğur Gençcan şu ifadeleri kullandı:

"Boşanma halinde eşlere verilen nafakanın adına 'yoksulluk nafakası' deniyor. Yoksulluk nafakası mevcut hukuk sisteminde süresiz olarak verilmekte, 1988 yılına kadar bir yıl ile sınırlı idi. Türkiye'de günümüzde yoğun eleştiri alan konulardan biri de nafakanın süreli hale getirilmesi gerektiği bir ömür boyu nafaka verilmesi konusu yoğun bir şekilde eleştiriye uğruyordu. Bu konu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının ortak olarak gündemine geldi. Bu gündem gereği yoksulluk nafakasına ilişkin sınırlandırma yapılması ön görülüyor. Bu sınırlamanın belirli ölçülere göre yapılması planlanıyor. Evlilik süresi olabilir, kusur durumu olabilir, yaş durumu olabilir bu tercih tamamen siyasi iktidarın tekelinde olan bir konu. Sonuç olarak bu sıkıntılı konuya bir çözüm getirilecek. Nafaka miktarlarının artırılması konusu da bir başka sıkıntı yaşanan durum, bu gibi durumların doğurduğu sıkıntının giderilmesi için nafakanın toptan verilmesi de gündemde. Şu an kanun içerisinde bu var ama yoğun olarak kullanılmıyor. Üzerinde çalışılan süreli olarak nafaka konusu gerçekleştiği takdirde bu gibi keyfi durumlar bir çözüme kavuşacak"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Ömür Boyu Nafakaya Son: 5 Yıl Sınırı Geliyor
Ömür Boyu Nafakaya Son: 5 Yıl Sınırı Geliyor
Ömür Boyu Nafakaya Tepkiler Sürüyor! Yargıtay'dan Meclise Çağrı
Ömür Boyu Nafakaya Tepkiler Sürüyor! Yargıtay'dan Meclise Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaNafakaömür Boyu Nafaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
orhan 3 saat önce

Dinimizde boşandıktan sonra nafaka süresi 4 aydır. bunun aksini düşünen var ise kitaplara baksın, araştırsın. adalet, hakkaniyetli bir karar verilmek isteniyorsa. süresiz nafaka olmamalıdır.diğer Avrupa devletlerinde dahi nafaka sürelidir. bu konu türkiyenin çok büyük sorunlarından birisidir. çözümünde geç kalınmış bir meseledir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Kritik OHAL ve Yeni Sistemde Kabine Açıklaması
Erdoğan'dan Kritik OHAL ve Yeni Sistemde Kabine Açıklaması
JSGA'dan Son Dakika Kadın-Erkek Astsubay Alımı Başvuru Duyurusu
JSGA'dan Son Dakika Kadın-Erkek Astsubay Alımı Başvuru Duyurusu
Sağlık Bilimleri ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Sağlık Bilimleri ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personel Alacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim