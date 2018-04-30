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Olmaz Böyle Şaka! Kocasının Sıkıştırdığı Sürücü...

Düzce'de yolda karşılaştığı eşi tarafından şaka maksatlı yolda sıkıştırıldığı iddia edilen Gülcan Baş, panik yapıp kullandığı otomobille önündeki otomobile çarptı.

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Olmaz Böyle Şaka! Kocasının Sıkıştırdığı Sürücü...

Düzce'de yolda karşılaştığı eşi tarafından şaka maksatlı yolda sıkıştırıldığı iddia edilen Gülcan Baş, panik yapıp kullandığı otomobille önündeki otomobile çarptı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:48
Olmaz Böyle Şaka! Kocasının Sıkıştırdığı Sürücü...

Düzce'de yolda karşılaştığı eşi tarafından şaka maksatlı yolda sıkıştırıldığı iddia edilen Gülcan Baş, panik yapıp kullandığı otomobille önündeki otomobile çarptı.

Araçlardan birinin elektrik direğine çarptığı, diğerinin de dere yatağına uçtuğu kazada, 8 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.  Kaza dün gece D-655 yolu Konuralp mevkinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddialara göre, Akçakoca yönüne giden eşinin kontrolündeki otomobili görünce, şaka maksatlı sıkıştırmaya başladı. Panikleyen kadın, direksiyon kontrolünü kaybetti ve Mesut Yoldaş yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Yoldaş'ın idaresindeki araç ise kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.

Kazada Gülcan Baş ve yanındaki Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebek Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 30.04.2018 15:30
Anahtar Kelimeler:
şakaDüzceDüzce şaka
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