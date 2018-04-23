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Olaylı Derbiye İlişkin Gözaltı Sayısı 31'e Yükseldi

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar sebebiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kişi sayısı 31'e çıktı.

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Olaylı Derbiye İlişkin Gözaltı Sayısı 31'e Yükseldi

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar sebebiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kişi sayısı 31'e çıktı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:26
Olaylı Derbiye İlişkin Gözaltı Sayısı 31'e Yükseldi

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar sebebiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kişi sayısı 31'e çıktı.

İstanbul Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanması ve maçın çıkan olaylar sebebiyle tatil edilmesi üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni gözaltılar olduğu bildiriliyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kişi sayısıysa 31'e yükseldi. Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olan S.D. ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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