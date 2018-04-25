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Olaylı Derbi Hakkında Flaş Gelişme

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili soruşturma çerçevesinde Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin, Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldılar.

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Olaylı Derbi Hakkında Flaş Gelişme

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili soruşturma çerçevesinde Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin, Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldılar.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:07
Olaylı Derbi Hakkında Flaş Gelişme

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili soruşturma çerçevesinde Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin, Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldılar.  

Yaşanan olaylar sebebiyle Hakem Mete Kalkavan'ın kararıyla tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası Yarı finali maçıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Günel ile Futbolcular Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma mağdur sıfatıyla ifade işlemleri için emniyete çağrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Olaylı DerbiFenerbahçe Beşiktaş
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