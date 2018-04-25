Olaylar Yüzünden Tatil Edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Konusunda Karar Verildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Fenerbahçe - Berşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş Maçı maçın kaldığı 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak oynanacak.

Bugün konuyu görüşmek üzere toplanan TFF Yönetim Kurulu, yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar sebebiyle ilgili kararını açıkladı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılan toplantıdan maçın seyircisiz olarak kaldığı yerden devam etmesine karar verildi. Maçta Beşiktaş 10 kişi kalmış, skor ise 0-0 devam etmekteydi. İlk Maç Beşiktaş'ın sahasında 2-2 berabere bitmişti.