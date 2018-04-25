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Olaylar Yüzünden Tatil Edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Konusunda Karar Verildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Fenerbahçe - Berşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi.

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Olaylar Yüzünden Tatil Edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Konusunda Karar Verildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Fenerbahçe - Berşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:15
Olaylar Yüzünden Tatil Edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Konusunda Karar Verildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Fenerbahçe - Berşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş Maçı maçın kaldığı 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak oynanacak.

Bugün konuyu görüşmek üzere toplanan TFF Yönetim Kurulu, yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar sebebiyle ilgili kararını açıkladı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılan toplantıdan maçın seyircisiz olarak kaldığı yerden devam etmesine karar verildi. Maçta Beşiktaş 10 kişi kalmış, skor ise 0-0 devam etmekteydi. İlk Maç Beşiktaş'ın sahasında 2-2 berabere bitmişti.

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Son Güncelleme: 25.04.2018 15:30
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDerbiBeşiktaş
Yorumlar
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Murat Güzel 45 dakika önce

Hani seyircisiz maç olmayacaktı ceza yiyen taraftar yüzünden başkaları girecek yada bayan taraftar alınacaktı ve Şenol Güneşin yaptığı roller yanına kar mı kalacak yazık çok yazık ya Türk futbolu yerlerde süründürüyorlar

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Ua. Oktay 39 dakika önce

Söylenecek söz yok. Böyle kurumların bazı kişi veya kişiler tekelinde bulunması ne acı. Maç Beşiktaş'a verilmeliydi. Alınan bu karar objektiflik ve eşitlik dışındadır.
Galatasaraylıyım

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Temel Yortanlı 22 dakika önce

Bu karar tamamen çifte standart göstergesi 2o16 yılında TRABZONSPOR FENERBAHÇE maçı olaylar nedeniyle ertelendi fener 3 0 hükmen galip olan edildi. Fenerbahçe olayları yapıyor maçı kaldığı yerden oynatmak akıl tutulması dır. Beşiktaş bu dakikadan sonra maça çıkmamalı Aksi olursa bundan sonraki maçlarda daha büyük olayların olması olağan hale gelicektir

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Mustafa codes 21 dakika önce

Bu fedarasyonla Türk futbolu bir adım ileri gidemez bundan sonra her olayda futbol kaldığı yerden devam etsin federasyon olaylara çanak tutmuştur her olayda federasyon suçludur bence adil olan beşiktaşın lehine 3 sıfır olmalıydı

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