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Okulu Değiştirilen Öğrencinin Velisi Müdüre Saldırdı!

Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yaptığı iddia edilen öğrencilerin okulunda değişikliğe gidildi. Duruma tepki gösteren velilerden birisi, okul müdürünü darp etti.

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Okulu Değiştirilen Öğrencinin Velisi Müdüre Saldırdı!

Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yaptığı iddia edilen öğrencilerin okulunda değişikliğe gidildi. Duruma tepki gösteren velilerden birisi, okul müdürünü darp etti.

08 Mayıs 2018 Salı 19:43
Okulu Değiştirilen Öğrencinin Velisi Müdüre Saldırdı!

İzmir'in Aliağa ilçesinde eğitim veren Mehmet Saka İlköğretim Okulunda bir öğrencinin velisi okul müdürünü darp etti. Elde edilen bilgilere göre, yaklaşık bir ay kadar önce okulda eğitim gören iki öğrenci sosyal medya üzerinden uygunsuz paylaşımlarda bulundu. Öğrencilerin paylaşımları sonrası okul Öğrenci Değerlendirme Kurulu iki öğrencinin okulunun değiştirilmesine karar verdi.

Bunun üzerine öğrencilerin velileri karara itirazlarını ilettiler. İtirazın ardından tekrar toplanan kurul kararı değiştirmedi. Öğrencilerin velilerine karar tebligatı için okula davet eden müdür Mehmet Ali Karaavcı, velilere durumu anlattı. Okul müdürü masasına koyduğu tebligatı velilere vermek istediği sırada, öğrencilerden birinin velisi müdürü darp etti.  Kafası, Kaşı, Kulağından yara alan ve kanlar içinde kalan okul müdürü bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan veliyi gözaltına aldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Izmir Aliağa Okul Müdürüne Saldırı
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