Okulu Değiştirilen Öğrencinin Velisi Müdüre Saldırdı!

İzmir'in Aliağa ilçesinde eğitim veren Mehmet Saka İlköğretim Okulunda bir öğrencinin velisi okul müdürünü darp etti. Elde edilen bilgilere göre, yaklaşık bir ay kadar önce okulda eğitim gören iki öğrenci sosyal medya üzerinden uygunsuz paylaşımlarda bulundu. Öğrencilerin paylaşımları sonrası okul Öğrenci Değerlendirme Kurulu iki öğrencinin okulunun değiştirilmesine karar verdi.

Bunun üzerine öğrencilerin velileri karara itirazlarını ilettiler. İtirazın ardından tekrar toplanan kurul kararı değiştirmedi. Öğrencilerin velilerine karar tebligatı için okula davet eden müdür Mehmet Ali Karaavcı, velilere durumu anlattı. Okul müdürü masasına koyduğu tebligatı velilere vermek istediği sırada, öğrencilerden birinin velisi müdürü darp etti. Kafası, Kaşı, Kulağından yara alan ve kanlar içinde kalan okul müdürü bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan veliyi gözaltına aldı.

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