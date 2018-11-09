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Okul Müdürü Çocuğun Parmağını Kırıp Bileklerini Çatlattı

Okul müdürünün okuldan kaçtığını ileri sürerek 12 yaşındaki bir öğrenciyi dövdüğü, dayak esnasında öğrencinin bir parmağı kırılırken bilekleri de çatladı.

Okul Müdürü Çocuğun Parmağını Kırıp Bileklerini Çatlattı

Okul müdürünün okuldan kaçtığını ileri sürerek 12 yaşındaki bir öğrenciyi dövdüğü, dayak esnasında öğrencinin bir parmağı kırılırken bilekleri de çatladı.

09 Kasım 2018 Cuma 16:57
Okul Müdürü Çocuğun Parmağını Kırıp Bileklerini Çatlattı

Okul müdürünün okuldan kaçtığını ileri sürerek 12 yaşındaki bir öğrenciyi dövdüğü, dayak esnasında öğrencinin bir parmağı kırılırken bilekleri de çatladı.

Akıllara durgunluk veren olay, Kahramanmaraş'ın Tombak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Ömer Koca okuldan kaçtığı gerekçesiyle okul müdürü M.Y. tarafından bir saat yakın bir süre dövüldü. Okul müdürü, elindeki sopayı ıslatıp ıslatıp yeniden dövdü. Yediği dayak sebebiyle öğrencinin bir parmağı kırıldı, bilekleri çatladı.

Hastaneye giden aile müdüre müdahale etmeyen diğer öğretmenlere de tepki gösterdi. 

Ailenin suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

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Kaynaklar; NTV

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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