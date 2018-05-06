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Okul Bahçesinde Dehşet! 13 Yaşındaki Çocuğa Bıçakla Saldırdı!

Karaman'da arkadaşlarıyla öğrenim gördüğü okulun bahçesinde oynayan 13 yaşındaki erkek çocuğu, kimliği henüz öğrenilemeyen bir çocuğun saldırısına uğradı.

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Okul Bahçesinde Dehşet! 13 Yaşındaki Çocuğa Bıçakla Saldırdı!

Karaman'da arkadaşlarıyla öğrenim gördüğü okulun bahçesinde oynayan 13 yaşındaki erkek çocuğu, kimliği henüz öğrenilemeyen bir çocuğun saldırısına uğradı.

06 Mayıs 2018 Pazar 17:13
Okul Bahçesinde Dehşet! 13 Yaşındaki Çocuğa Bıçakla Saldırdı!

Karaman'da arkadaşlarıyla öğrenim gördüğü okulun bahçesinde oynayan 13 yaşındaki erkek çocuğu, kimliği henüz öğrenilemeyen bir çocuğun saldırısına uğradı. Bacağından bıçaklanarak yaralanan çocuk hafta sonu sebebiyle bahçe kapısının kilitli olmasından dolayı, sedyeyle bahçe duvarı üzerinden geçirilerek ambulansa alındı.

Olay bugün sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi Piri Reis Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. A.G. isimli 13 yaşındaki erkek çocuğu, arkadaşlarıyla okul bahçesinde oynarken henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sol bacağından yaralanan talihsiz çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşları derhal durumu ailelere, ailelerde polis ve sağlık görevlisine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans okul bahçesinin kilitli olmasından dolayı yolda kalırken, yaralı çocuk polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sedyeyle okulun bahçe duvarı üzerinden geçirilerek ambulansa alındı. Oğlunun bıçaklandığını görerek okula gelen Anne P.G. sinir krizi geçirdi. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Son Güncelleme: 06.05.2018 17:50
Anahtar Kelimeler:
Okul Bahçesinde SaldırıKaramanda Dehşet
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