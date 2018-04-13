OHAL Yine Uzatılıyor (Yeni KHK İçin Flaş Gelişme)

Son dakika haberi..Olağanüstü Hal tekrar uzatılacak ve yeni KHK çıkacak.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Olağanüstü Hal, Ocak ayında 6 kez uzatılmıştı. 6. kez uzatılan OHAL 19 Nisan'da dolacak. Bunun üzerine Olağanüstü Halin 7. kez uzatılmasına dair kararı önümüzdeki günlerde gündeme gelecek.

CNN Türk'te yer alan habere göre, OHAL 7. kez uzatılması işlemi önümüzdeki günlerde gündeme gelecek.

15 Temmuz gecesi meydana gelen darbe girişiminden hemen sonra ilan edilen ve 6 kez art arda uzatılan OHAL, 19 Nisan günü doluyor. Öncesinde 16 Nisan'da, Mili Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantıları olacak. Bu toplantılarda alınacak karar ile OHAL, 3 ay süreyle 7. kez uzatılacak.

YENİ KHK GELECEK

Edinilen son dakika bilgilerine göre, CNN'nin aktardığı haberin devamında, yeni KHK'ya ilişkin bilgiler de verildi. Kamuda, FETÖ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla işini kaybeden, ancak adli makamlardan takipsizlik alan veya beraat edenlerin yeniden işe dönüşlerinin sağlanması beklendiğini duyurdu.

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