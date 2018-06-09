OHAL ve KHK'larla Flaş Gelişme ! İşte OHAL'in Kalkacağı Tarih

Son dakika: OHAL bir daha uzatılmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerden hemen sonra OHAL'in kaldırılabileceğini açıklaması ile birlikte tüm gözler, seçimden sonrasına çevrildi. Seçimin ardından son uzatılan süre ile birlikte OHAL 19 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek. Hükümet, bu tarihe kadar Meclis'ten bir uzatma talep etmezse, OHAL 19 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla kendiliğinden sona ermiş olacak.

OHAL'in kaldırılması ihtimaline yönelik ilk işaretler, Meclis tatile girmeden önce verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu konuda danışmanlarına bir çalışma yapmaları talimatı verdiği belirtilirken, son altı aydır herhangi bir KHK çıkarılmaması da OHAL'in kaldırılacağı ihtimalini de güçlendirdi.

Erdoğan, OHAL KHK'ları ile başta ekonomi olmak üzere, terörle mücadele dışındaki alanlarda düzenleme yapılmasına itiraz etmişti. Erdoğan, önceki gün ilk kez kamuoyu önünde kaldırılabileceğini açıkladığı OHAL, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra 21 Temmuz 2016 gece 01,00'da ilan edildi ve bugüne kadar üçer aylık ara ile toplamda 7 kez uzatıldı. Bu süre içinde FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadele kapsamında, kamudan ihraçları da içeren 31 adet OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu KHK'ların tamamı Meclis'te görüşülerek kabul edildi. Böylece KHK ile getirilen düzenlemeler, 'kanunların parçası' haline geldi.

KHK'LAR GEÇERSİZ OLUR MU?

OHAL'in seçimden sonra kaldırılması ile bugüne kadar çıkarılan KHK'ların geçersiz olacağına dair tartışmalara ise AK Parti'nin en deneyimli hukukçularından, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı son noktayı koydu. Yazıcı "OHAL kalkarsa, KHK'lar geçersiz olmaz. Çünkü bunların tamamı TBMM'de görüşülüp kanunlaştı. Yani KHK'lardaki düzenlemelerin tümü kanunların bir parçası oldu. KHK ile getirilen düzenlemeler kanun gibi uygulamaya devam eder. Sadece, OHAL sebebiyle valilerin veya bakanların kullandığı bazı yetkiler artık geçersiz olur" ifadelerini kullandı.

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