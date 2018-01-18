OHAL Tezkeresi TBMM'den Geçti-İşte OHAL'in Sona Ereceği Yeni Tarih

Son dakika haberi TBMM'den geldi. Alınan son bilgilere göre 19 Ocak günü sona erecek olan Olağanüstü Hal durumunun tekrar uzatılması için tezkerenin TBMM'ye sunulduğu ve tezkerenin Genel Kurulda kabul edildiği belirtildi.

Olağanüstü Hal'in (OHAL) 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. OHAL'in tekrar uzatılması ile yeni OHAL'in bitme tarihi 19 Nisan olacak.

Bakanlar Kurulu Sonrası Açıklama Gelmişti

Önceki gün gerçekleşen MGK ve Bakanlar Kurulu toplantıları sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL'in uzatılması ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Bakanlar Kurulumuz, Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı doğrultusunda olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirmiştir ve sonuç itibarıyla 19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını benimsemiş. Bu konuda hazırlanan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun yapacağı görüşmeler neticesi, vereceği kabul kararı üzerine olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır."

Kpsscafe.com.tr | Ankara