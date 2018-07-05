'OHAL' Konusunda Karar Netleşti! Kaldırılacağı Tarih Açıklandı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı.

Anadolu Ajansı Editör Masasının konuğu olan son Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili sürece dair açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen tarih sorusuna yanıt veren Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyaları sırasında değerlendirmelerde bulunduğunu ve sona ereceği tarihi işaret ettiğini vurgulayarak, "Başkan'ımız kampanya sırasında bunu kamuoyuna açıkladı. 18 Temmuz'da sona eriyor. Devam kararı için Meclis'e tezkere verilmesi lazım. Bu yapılmayınca OHAL kalkmış olacak. Pazartesi kabine açıklanıp iş başı yapacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak zannediyorum." şeklinde konuştu.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA