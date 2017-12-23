OHAL Komisyonundan Flaş ByLock Açıklaması

OHAL Komisyonu Başkanvekili Esat Işık Habertürk Gazetesindne Sevilay Yılman'a önemli açıklamalarda bulundu.

Önceki gün açıklamam OHAL komisyonu kararları sonrası ilk kez konuşan Başkanvekili Esat Işık, göreve iade edilenlerin olduğunu, ancak sayının açıklanmayacağını söyledi. Öte yandan Işık, telefonunda ByLock olan herkesin FETÖ'cü olmadığını da söyledi.

Gazete Habertürk'te yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Toplam 103 bin başvuru var komisyonumuzda. Tamamı değil ama bir grup başvuruyla ilgili kararları verdik ve bu kararları kişilerin ihraç edildiği kurum ya da kuruluşa göndereceğiz. Kişinin işine geri dönüp dönmeyeceğinin tebligatını da o kurum yapacak. Bizim herhangi bir dosyanın öyle ya da böyle sonucu hakkında bilgi vermemiz mümkün değil! Alınan kararları yolladığımız kurum 15 gün içerisinde tebligatı kişiye ulaştırmak zorunda. İşe iadesine karar verilmiş yahut reddolmuş fark etmiyor bu durum. İvedilikle kişiye ulaştırılması konusunda hassasiyet üst düzeyde!

- Göreve iadesine karar verilen kişi eski görev yerine dönemiyor. Mesela öğretmen, kadrosu Milli Eğitim Bakanlığı'nda. O öğretmen geri döndüğünde aynı kadroyla devam edemeyecek. Başka bir kurumda, örneğin Nüfus Müdürlüğü'nde istihdamı sağlanacak.

- İşe iadesi kabul edilmeyenlere yargı yolu açık. Bu kişiler eğer isterlerse komisyonun ret kararını, sırf bu iş için görevlendirilen Ankara İdare Mahkemesi'ne götürebilecek.

- Komisyonun değerlendirmesinde tek bir kriter yok. Bir kişinin FETÖ üyesi olduğunun tespiti için kişinin devlete sadakatinin olup olmadığına bakıyoruz.

- Çok kuvvetli bir delil evet ama telefonunda her ByLock çıkanın da FETÖ'cü olduğunu kabul etmedik

- Mesela kişi öğretmen... Öğretmen hattı almış kendi adına ve akrabalarından birine vermiş. Ve hattın sahibi değil ama kullanan kişi ByLock indirmiş. Bu durumda biz o öğretmenin başka da bir bağını bulamamışsak FETÖ'yle ilgili görevine iadesine karar verdik.

Kpsscafe.com.tr | Ankara