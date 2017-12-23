OHAL Komisyonu Kararlarında ByLock Kararı (İadeler Başladı)

OHAL kapsamında alınan kararlara itirazları incelemek için oluşturulan OHAL inceleme komisyonu önceki gün ilk kararlarını açıkladı. Açıklanan kararlar ile bazı memurlar görevlerine iade edilirken ihraç edilen bazı memurların da itiraz başvurusu reddedildi.

Edinilen son bilgilere göre OHAL komisyonun, yapılan başvurulardan 300'e yakınını sonuçlandırdığı öğrenildi. Alınan kararlarda, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanımının tek başına meslekten ihraç için yeterli olduğuna işaret edildi.

212 Bin 554 Evrak

Komisyon tarafından yapılan açıklamada komisyonda 28'i hakim, 30'u müfettiş ve 40'ı uzman olmak üzere 190 personelin görev yaptığı toplam evrak sayısının ise 212 bin 554 olduğu belirtildi.

İadeler Başladı

Bu kapsamda bazı kamu personelinin görevine iadesine ilişkin kararların da verilmeye başlandığı bildirildi.

Başbakan'ın Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım da önceki gün cuma namazı çıkışı konuya ilişkin basın mensuplarının yönelttiği soru üzerine, "Komisyon bundan sonra da ellerindeki dosyalara göre karar almaya devam edecek" dedi ve komisyonun mahkemelerin de esas aldığı kıstaslar çerçevesinde karar alacağını söyledi.

OHAL İnceleme Komisyonu'na temmuz ayında yapılmaya başlanan başvurular eylülde sona ermişti.

Yedi üyesi bulunan komisyon 4 üye ile karar alabiliyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara