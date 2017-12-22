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OHAL Komisyonu Kararları ile İlgili Başbakan'dan İlk Açıklama

OHAL kararlarına yapılan itirazları inceleyen OHAL komisyonunun kararlarının ardından Başbakan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama geldi.

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OHAL Komisyonu Kararları ile İlgili Başbakan'dan İlk Açıklama

OHAL kararlarına yapılan itirazları inceleyen OHAL komisyonunun kararlarının ardından Başbakan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama geldi.

22 Aralık 2017 Cuma 13:52
OHAL Komisyonu Kararları ile İlgili Başbakan'dan İlk Açıklama

Son dakika açıklaması Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Başbakan Yıldırım açıklamasında bugün açıklanan OHAL komisyonu kararlarını değerlendirdi.

Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, OHAL komisyonunun açıkladığı kararlar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"OHAL Komisyonu'nun çok titiz çalıştığını söyledi. Bundan sonra Komisyon gündemine göre dosyaları karara bağlayacağını belirtti."

"Kudüs kararı tarihi bir karardır. BM Genel Kurulu'nda açık ara farkla ABD Başkanı'nın tek taraflı aldığı uluslararası hukuka, BM'nin daha önceki kararlarına tamamen ters olan bu karar üye ülkelerin büyük bir çoğunluğu tarafından uygun görülmemiş ve kabul edilmemiştir. Bu ABD'ye açık bir mesajdır.

BÜYÜK BİR FELAKETİN BAŞLANGICI OLUR

Ümit ederim ki ABD yönetimi alınan bu kararı doğru okur ve yanlış verdiği bu karardan bir an önce vazgeçer. İsrail ve Filistin arasında yarım asıra varan anlaşmazlık büyük acılara sebep olmuş. Bu acıların devam etmemesi gerekir. Yeni bir sorun alanının ortaya çıkarılması insanlık için bölge için büyük bir felaketin başlangıcı olacaktır.

ABD YALNIZ KALDI

Türkiye baştan beri, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu konuda çok aktfi ve öncü bir rol üstlendi. İİT dönem başkanı Türkiye, dönem başkanı sıfatı ile, sayın Cumhurbaşkanımız bütün İslam ülkelerini olağanüstü zirveye davet etti. 12 Aralık'ta, ABD'nin 6 Aralık'ta almış olduğu karara karşı çok büyük bir tepki verilmiş oldu. ABD Genel Kurul'da da yalnız kaldı, bütün tehditlere rağmen. "

OHAL Komisyonunun Açıklaması

OHAL komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmşti:

"Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11 ve ek 1. maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecektir. Diğer taraftan, 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elektronik başvuru sistemi üzerinden alınan başvurular, valilik veya ilgili kurumlar aracılığıyla Komisyona intikal ettirilmiş ve söz konusu başvuru süreci, 23 Ekim 2017 tarihinde sona ermiştir. Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin tüm bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 22.12.2017 14:15
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