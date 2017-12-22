OHAL Komisyonu İlk Kararını Açıkladı-İade Edilen Memurlar Var (İade Listesi Yayımlandı mı?)

Beklenen son dakika açıklaması geldi. Alınan son bilgilere göre OHAL inceleme komisyonunun ilk kararlarını verdiği belirtildi.

A Haber,'in geçtiği habere göre OHAL kararlarına yapılan itirazları inceleyen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararını verdi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre komisyonun, incelemelerini bitirdiği dosyalardaki kararlar arasında mesleğe iade ile başvurunun reddi yönünde hükümler yer aldı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, komisyonda incelenen 100'e yakın dosya karara bağlandı. Çoğunlukla ihraç talebinin reddine yönelik kararlar var. Mesleğe iade yönünde kararların da az da olsa olduğu belirtiliyor. Mesleğe iade edilen isimler henüz belli değil.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulmuş ve 22 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

100 BİNİN ÜZERİNE BAŞVURU OLMUŞTU

Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na, bugüne kadar 102 bin 432 başvuru yapılmıştı.

Komisyonun kurulması ve başvuruların alınmaya başlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi, KHK'lar ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında gerçekleştirilen idari işlemler hakkındaki 70 bin 771 başvuruyu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek, başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştu.

AİHM'in OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiği ve ret kararı verdiği başvurunun ardından Türkiye aleyhine açılan dava sayısında da düşüş yaşanmıştı. AİHM, 25 bin başvuruyu, komisyonu adres göstererek reddetmişti.

Listeler henüz yayımlanmadı. Yayımlandığı anda takipçilerimiz ile paylaşacağız.

Kpsscafe.com.tr | Ankara