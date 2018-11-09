OHAL Komisyonu 3 Bin Kişiyi Göreve İade Etti

Olağan üstü hal (OHAL) Komisyonu, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilenlerin yaptığı 42 bin başvurunun incelendiğini, 3 bin kişinin göreve iade edildiğini bildirdi.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 42 bin başvuruyu sonuçlandırdı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 125 bin müracaat gerçekleştirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Bugüne kadar 42 bin başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, 3 bin müracaatı kabul etti. Komisyonun kabul kararıyla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan kurum ve kuruluşların açılmasına hükmedildi.

Başvuruların 39 binini reddeden Komisyonda, 83 bin müracaatın incelenmesi ise devam ediyor.

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