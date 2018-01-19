OHAL İtiraz İnceleme Komisyonu: Başvuru Takip Sistemi Kuruluyor

Olağanüstü Hal komisyonu tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, OHAL komisyonuna itiraz başvurusu yapan adayların, durumlarını takip etmeleri için bir sistem kurulacağı açıklandı.

OHAL komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI VE BAŞVURU TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

Komisyona Başvuru Süreci

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde, 80'i Raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 200 personel görevlendirilmiştir.

Komisyona, haklarında 695 sayılı KHK ile işlem tesis edilenlerin son başvuru tarihi 21 Şubat 2018, 697 sayılı KHK ile işlem yapılanların son başvuru tarihi ise 12 Mart 2018'dir.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 107.175'i kamu görevinden çıkarılma olmak üzere toplam 111.895 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 251.600 dosyanın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.

Komisyon Kararları

18/01/2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 104.789'dur. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (mahkemelere gönderilenler hariç) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 101.885'tir.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 18/01/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı;

(1) 206'sı mahkemelere gönderme şeklinde ön inceleme kararı ve Komisyonda başvurusu bulunan kişilere ilişkin verilmiş 1.984 ön inceleme kararı,

(2) Başvuru dosyası üzerinden verilen (40'ı kabul ve 880'i ret) 920 inceleme kararı,

olmak üzere toplam 3.110'dur.

Komisyonumuz, başvurulara ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmalarına devam etmektedir.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başvuru Takip Sistemi

Komisyon kararları, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 15 inci maddesi uyarınca kişilerin en son görev yaptıkları kurumlara gönderilecek ve bu kurumlar tarafından başvurucuya tebliğ edilecektir.

Komisyona yapılan başvuruların safahatı hakkında başvuruculara bilgi edinme imkanı sağlamak amacıyla https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet adresi üzerinden, "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması yazılımının tamamlanmasını müteakiben Şubat ayının ilk haftasında erişime açılacaktır.

Başvurucular, bu takip sistemi üzerinden giriş yaptıktan sonra "Başvurunuzun incelemesi devam etmektedir." ya da "Başvurunuz hakkında verilen karar ilgili kuruma gönderilmiştir." bilgilerini göreceklerdir."

Kpsscafe.com.tr | Ankara