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OHAL'den Sonra İhraçlar Nasıl Olacak? Kaç Yıl Sürecek? İşte Detaylar

Olağanüstü Hal'în sona ermesinin ardından ihraçların devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bu soru bugün cevap buldu. Memurların bundan sonra ihraç edilmesi detayları haberimizde.

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OHAL'den Sonra İhraçlar Nasıl Olacak? Kaç Yıl Sürecek? İşte Detaylar

Olağanüstü Hal'în sona ermesinin ardından ihraçların devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bu soru bugün cevap buldu. Memurların bundan sonra ihraç edilmesi detayları haberimizde.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:45
OHAL'den Sonra İhraçlar Nasıl Olacak? Kaç Yıl Sürecek? İşte Detaylar

Olağanüstü Hal önümüzdeki günlerde kalkacak ve Türkiye yeni hükümet sistemi ile yoluna devam edecek. OHAL bitecek ama ihraçlar devam edecek.  Memurlar, 3 yıl daha ihraç edilebilecek ama bu kez savunma alınacak.

Meclise gönderilen 23 maddelik kanun teklifine göre, kamu kurumları, terör bağlantısını tespit ettikleri memurları 3 yıl daha ihraç edebilecek ama ihraç edilmeden önce bu kamu personellerinden savunma alınacak

Ak Parti, 16 Temmuz itibariyle TBMM'ye 23 maddelik bir kanun teklifi sundu ve sunulan bu kanunun 23. maddesiyle, 375 sayılı KHK'ya geçici 35. madde eklendi. Yapılan bu düzenlemeye göre, kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, tüm kamu kurumları erör örgütleriyle ilişkili gördüğü personelinin 3 yıl süreyle daha ihraç edebilecektir.

KURUM İHRAÇLARI NASIL OLACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli İçişleri Bakanının onayıyla ihraç edilecektir.

TSK personeli ise Milli Savunma Bakanının onayıyla ihraç edilebilecektir.

657'e tabi diğer kurumlarda ise genel olarak en üst yöneticinin başkanlığında bir kurul dosyaları değerlendirecek ve terör örgütüyle ilişkili bulunan personel ilgili bakanın onayıyla ihraç edilecekir.

Akademisyenler ise YÖK Başkanının teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla ihraç edilebilecektir.

Belediye personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen bir komisyonun teklifi üzerine İçişleri Bakanlığınca ihraç edilecektir.

Eklenen maddeye göre, hakkında ihraç işlemi tesis olunacak personele 7 günden az olmamak üzere savunma hakkı verilecektir.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

Kaynak : Memurlar.Net

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