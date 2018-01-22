OHAL'de İhraç Edilen Memurlar ile İlgili Flaş Gelişme

Kamudan ihraç edilen memurlar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye'den AİHM'ye yapılan başvurular konusunda AİHM'nin muhtemelen pilot karar vereceğini duyurdu.

Fransa'nın Strazburg kentinde bugün başlayan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Jagland, Avrupa Konseyi'nin öncelikleri ve içinde bulunduğu sorunlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Jagland, FETÖ'nün Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler sonrası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınan başvurular hakkındaki bir soru sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, bir denetim söz konusu olabilsin diye oluşturuldu. Bir iç hukuk yolu tesis etmek için oluşturuldu. Burada kararlar verilmeye başlandı. KHK'lardan etkilenen bireyler buraya müracaat edebilir. Önce OHAL komisyonuna müracaat etmeliler. Gelişmeleri ilgiyle izleyeceğiz. AİHM muhtemelen pilot karar verecek. AİHM'nin bir kararı olacak ve tabii ki ben bu karara müdahale edemem ve bir şey söyleyemem."

Komisyon Kuruldu

Türk makamları ile geniş bir iletişim ve iş birliği içerisinde çalıştıklarının altını çizen Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı ile müşterek bir komisyon kurulduğunun altını çizerek, "Türk makamları ile diyalog içindeyiz. Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular konusunda da bizim teklifimiz oldu. Bu teklifimiz değerlendirilerek adım atıldı. Cuma günü Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüşeceğim. Diyaloğumuz sürüyor." dedi.

Yetki Alanımız Değil

Üye ülkelerin Avrupa Konseyi'ne mali katkılarını askıya alması veya azaltması ile ilgili de görüşlerine de değinen Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland şu sözlerle konuşmasını sürdürdü: "Türkiye'nin kesintiye gitmesi bizim için sürpriz oldu. Belli başlı pozisyonları kaldırmak zorunda kalacağız ve harcamalarımızda kısıntıya gideceğiz. Avrupa Konseyi zor bir döneme girdi. 2018'de gerçek bir fırtına beklentisindeyiz."

TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında bir soruya ise Jagland, "Suriye'deki askeri operasyon, bu bizim yetki alanımız değil. BM'nin alanı." dedi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara