Öğretmenlere Dev FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var !

FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan okullardaki öğretmenlere dev operasyon düzenledi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Olağanüstü Hal kapsamında, terör örgütü FETÖ'nün birçok okulu Kanun Hükmünde Kararnameler ile kapatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ise FETÖ'nün bu okullarında öğretmenlik yapan kişilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan son bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda öğretmen hakkında yakalama kararı verildi. Ankara merkezli 12 ilde KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve 27'si ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama kararı verilern öğretmenlere yönelik başlatılan soruşturmada son durumu şu şekilde aktardı: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 27'si ByLock kullanıcısı toplam 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 11 ilde devam etmektedir"

Gözaltı kararının verilmesinin ardından harekete geçen Terörle Mücadele ve Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, belriledikleri adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Düzenlenen baskınlarda evlerinde bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumuna götürülüp sağlık taramasından geçti. Sağlık taramasından geçen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kpsscafe.com.tr | Ankara