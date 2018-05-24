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Öğretmen Çocuğunu Şikayet Eden Öğrencileri Dövdü

Son dakika haberi İzmir'den geldi. Karşıyaka'da bir öğretmen çocuğunu şikayet eden öğrencileri darp etti.

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Öğretmen Çocuğunu Şikayet Eden Öğrencileri Dövdü

Son dakika haberi İzmir'den geldi. Karşıyaka'da bir öğretmen çocuğunu şikayet eden öğrencileri darp etti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 19:45
Öğretmen Çocuğunu Şikayet Eden Öğrencileri Dövdü

Karşıyaka'da bir ilkokulda 4'üncü sınıf öğrencileri İngilizce yazılı sınavına girdi. Sınavda, bir öğrencinin kopya çektiğini iddia eden birkaç öğrenci, durumu öğretmenlerine şikayet etti.

Kopya çektiği iddia edilen öğrenci de okulda başından geçen olayları  başka bir ilçede görev yapmakta olan okulda özel öğretim öğretmeni olarak çalışmakta olan annesine bildirdi. Bunun üzerine kızının okuluna gelen öğretmen, iddiaya göre, yemek arası verildiği sırada sınıfa girerek, çocukları dövmeye ve darp etmeye başladı. Öğretmenin, meslektaşları tarafından sakinleştirildiği öne sürüldü.

Yaşanan olayın ardından, darp edildiği iddia edilen çocukların velileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Okula gelen polis ekiplerinin, yaşları küçük olduğu için çocukları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Bürosu'na yönlendirdiği öğrenildi.

İFADELER ALINACAK

Okul yönetimi de olaya dair tutanak tuttu. Okul yetkilileri, yarın rehber öğretmenleri gözetiminde, şikayetçi öğrencilerin ifadelerini alacak.

Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, şiddet olaylarının yaşanmasının kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Şiddet uygulayan kişinin bir öğretmen olması bizi ayrıca üzdü. Bir öğretmenin kendi sınıfı dışında, başka bir ortamda, öğrencilere şiddet uygulaması utanç verici bir durum. Bu durumu kınıyoruz. Öğretmen mesleğinin itibarının düşürülmesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve sistemin de yarattığı bir durumdur aslında. Bu olay da eğitim ve öğretim alanında yaşanan bir diğer sorundur" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 24.05.2018 19:56
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HaberöğrenciKarşıyakaSon Dakika
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