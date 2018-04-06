Öğretmen Alımı Sözlü Mülakatları Hakkında MEB'den Önemli Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları hakkında bir son dakika açıklaması yaptı.

MEB tarafından yapılan resmi açıklamada, Danıştay'ın sözlü mülakat kararı sonrası 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınavların nasıl olacağına ilişkin bilgi verildi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Y.D. itiraz No: 2017/875 sayılı ve 14/09/2017 tarihli kararında Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Anılan Karar doğrultusunda Bakanlığımızca Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinde değişiklik yapılarak 24/03/2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu çerçevede 14/04/2018 ile 08/05/2018 tarihleri arasında sözlü sınava çağırılan adaylar, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri ile yeni yapılan değişikliğe göre Eğitim bilimleri ve genel kültür konularından sınava alınacaklardır.

Bu bağlamda Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusunun "7.Sözlü Sınav" başlıklı 7.3. maddesi; "Sözlü sınavda adaylar, Eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir." değiştirilmiştir.

Ayrıca Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusunun ekinde yer alan "Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu Ek-3" yeniden düzenlenmiştir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü"

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