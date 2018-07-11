Öğretmen Adaylarını Tedirgin Eden Rakamlar

KPSS'ye giren öğretmen adaylarının sayısı her geçen yıl artarken sınav sonrası atanan öğretmen sayısı da tezat oranda azalıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2018 yılı için yapacağı sözleşmeli öğretmen atamalarının sonuçları hâlâ bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezimin (ÖSYM) verilerine göre atama bekleyen öğretmen sayısı artarken, atama yapılacak öğretmen sayısı ise her sene düşüyor.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 2018 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmenin istihdam edeceğini duyurmuştu. 2017 yılında ise bu sayı 23.396 idi. Kamu Personel Seçme Sınavıma (KPSS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) giren öğretmen adayı sayısı yarım milyona yaklaştı. Ancak bu kişilerden yalnızca 60 bini sözlü mülakata çağrıldı. 60 bin aday arasından ataması açıklanacak 20 bin öğretmenin sözlü sınavları 8 Mayıs 2018 tarihinde sona erdi. MEB, 24 Haziran seçimlerinden dolayı sözlü sınav sonuçlarını seçim sonrasına ertelediğini açıklamıştı. Ancak sonuçlar halen güvenlik soruşturmaları nedeniyle yeni kabineye bırakıldı.

ÖSYM'nin 2003-2016 yıllarını kapsayan verilerine göre en düşük atama oranı 15 Temmuz Darbe Girişimimin gerçekleştiği 2016 yılında %3,55'le gerçekleşti. 414 bin aday arasında yalnızca 14 bin 700 aday atandı. En yüksek atama oranı ise 2006 yılında %24,93 ile 201 bin 877 aday arasından 50 bin 333 adayın atanmasıyla gerçekleşti.

2016'DA 40 BİN ÖĞRETMEN MESLEKTEN AYRILDI

Öğretmenlik mesleğinden ayrılan öğretmen sayısı ise 2014 yılında 7 bin 975 iken, 2015 yılında 10 bin 988'e yükseldi. 2016 yılında ise OHAL sonrası meslekten ihraç edilen 30 bin öğretmenin sayıya eklenmesiyle 41 bine ulaştı. BirGün’den Yağmur Öztürk’ün haberine göre; AKP iktidara geldiği 2003 yılında ise KPSS'ye giren 127 bin 973 aday arasından 18 bin 473'ünün ataması yapıldı. Atananların KPSS'ye girenler içindeki oranı % 14,44 olmuştu. Sonraki yıllarda da sınava giren ve atanan kişi sayısı şöyle oldu: 2003 yılında 127 bin 973 kişi içinde 18 bin 473; 2004 yılında 182 bin 160 kişi içinde 17 bin 900; 2005 yılında 173 bin 328 kişi içinde 20 bin; 2006 yılında 201 bin 877 kişi içinde 50 bin 333; 2007 yılında 205 bin 701 kişi içinde 44 bin 841; 2008 yılında 237 bin 123 kişi içinde 39 bin 786; 2009 yılında 243 bin 569 kişi içinde 27 bin 509; 2010 yılında 234 bin 392 kişi içinde 36 bin 193; 2011 yılında 229 bin 767 kişi içinde 36 bin 650; 2012 yılında 299 bin 709 kişi içinde 55 bin 254; 2013 yılında 252 bin 745 kişi içinde 40 bin 687; 2014 yılında 325 bin 419 kişi içinde 49 bin 2; 2015 yılında 398 bin kişi içinde 81 bin 25; 2016 yılında 414 bin kişi içinde 14 bin 700 öğretmen ataması yapıldı.

YILLARA GÖRE ORANLAR

Atamaların yıllara göre o oranları ise şöyle; 2004 yılında yüzde 9.83, 2005 yılında yüzde 11.54, 2006 yılında yüzde 24.93, 2007 yılında yüzde 21.80, 2008 yılında yüzde 16.78, 2009 yılında yüzde 11.29, 2010 yılında yüzde 15.44, 2011 yılında yüzde 15.96, 2012 yılında yüzde 18.45, 2013 yılında yüzde!9.66, 2014 yılında yüzde 15.06, 2015 yılında yüzde 20.35, 2016 yılında yüzde 3.55. 2017 yılında ise yaklaşık 500 bin aday KPSS'ye girdi. 60 bin aday sözlü mülakata çağrıldı. Bu adaylardan da 20 bini atanacak.

ÖĞRETMEN ADAYLARI EK ATAMA İSTİYORLAR

Öğretmenler ise hem atama sonuçlarının hâlâ açıklanmamasına hem de istihdam için belirlenen sayıya tepkili. Tvvitter üzerinden, bakan, müsteşar ve yetkililere çağrı yapan öğretmenler, geçmiş yılların oranlarını da referans göstererek 40 bin ek atama talep etti. Başbakanlık iletişim Merkezi'ne (BİMER), Cumhurbaşkanlığı iletişim Merkezime (ÇİMER), AK Parti iletişim Merkezi "ne (AKIM) ve her türlü merciye birçok kez başvurarak atamanın yetersizliğini dile getiren öğretmenlere verilen cevap 'bütçe' oldu. Öğretmenler eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu vurguladı.