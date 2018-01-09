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Öğretmen Adayları Birlik Oldu! 40 Bin Atama Müjdesi Bekliyor

Öğretmen adaylarının şubat ayında 40 bin atama müjdesi talebi devam ediyor. Son haftalarda sık sık sosyal medyada birleşen öğretmen adayları 20 bin öğretmen atamasının 100 bin öğretmen açığı yanında hiç bir şey olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan , Başbakan ve Cumhurbaşkanımızdan en az 40 bin öğretmen ataması müjdesi beklediklerini dile getiriyor.

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Öğretmen Adayları Birlik Oldu! 40 Bin Atama Müjdesi Bekliyor

Öğretmen adaylarının şubat ayında 40 bin atama müjdesi talebi devam ediyor. Son haftalarda sık sık sosyal medyada birleşen öğretmen adayları 20 bin öğretmen atamasının 100 bin öğretmen açığı yanında hiç bir şey olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan , Başbakan ve Cumhurbaşkanımızdan en az 40 bin öğretmen ataması müjdesi beklediklerini dile getiriyor.

09 Ocak 2018 Salı 18:54
Öğretmen Adayları Birlik Oldu! 40 Bin Atama Müjdesi Bekliyor

Öğretmen Adayları Birlik Oldu! 40 Bin Atama Müjdesi Bekliyor

Öğretmen adaylarının şubat ayında 40 bin atama müjdesi talebi devam ediyor. Son haftalarda sık sık sosyal medyada birleşen öğretmen adayları 20 bin öğretmen atamasının 100 bin öğretmen açığı yanında hiç bir şey olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan , Başbakan ve Cumhurbaşkanımızdan en az 40 bin öğretmen ataması müjdesi beklediklerini dile getiriyor.

Bugün de twitter üzerinden bir kampanya başlatan öğretmen adayları saatlerce sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline geldiler. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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