Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
PTT 55 Bin Kişi Alacak!
Kapat

Öğretmen 12 Kasım'da Kıyamet Kopacak Diyerek İstifa Etti

Balıkesir'e bağlı Ayvalık'ta eğitim veren Ali Çetinkaya Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği yapan Emre Nur istifa mektubu yazarak 12 Kasım’da kıyametin kopacağını iddia etti. Matematik Öğretmeni Emre Nur, istifa dilekçesinde İslam’ın bazı şartları olduğunu belirterek 12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak dedi.

Öğretmen 12 Kasım'da Kıyamet Kopacak Diyerek İstifa Etti

Balıkesir'e bağlı Ayvalık'ta eğitim veren Ali Çetinkaya Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği yapan Emre Nur istifa mektubu yazarak 12 Kasım’da kıyametin kopacağını iddia etti. Matematik Öğretmeni Emre Nur, istifa dilekçesinde İslam’ın bazı şartları olduğunu belirterek 12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak dedi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 22:03
Öğretmen 12 Kasım'da Kıyamet Kopacak Diyerek İstifa Etti

Balıkesir'e bağlı Ayvalık'ta eğitim veren Ali Çetinkaya Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği yapan Emre Nur istifa mektubu yazarak 12 Kasım’da kıyametin kopacağını iddia etti. Matematik Öğretmeni Emre Nur, istifa dilekçesinde İslam’ın bazı şartları olduğunu belirterek 12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak dedi.

Öğretmen'in yazdığı istifa dilekçesinde "11.11.2018 Pazar Gecesi, Kuran'ı Kerim'de Tarık Suresi'nde geçen Tarık yıldızı'nın (33,33) enlem ve boylamındaki yere düşeceği, Allah'ım tarafından vahiy yoluyla bildirilmiştir. Bana bildirilen bu durumu, insanlara anlatmama rağmen bir türlü inanmamaktadırlar. Zaten yozlaşmış bu dünya düzeninin yıkılacağından ve onun yerine güçlü ve gerçek bir İslam düzeni kuracağımızdan dolayı, ayrıca insanların bana inandığını ve inanacağını görmek adına istifa etmiş bulunuyorum'' ifadelerine yer verdi.

Kaynaklar; Oda TV

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.11.2018 22:37
Anahtar Kelimeler:
öğretmen kasım da kıyamet kopacak diyerek istifa etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
. 1 saat önce

Gece gece güldüm ya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ebubekir 1 saat önce

ALLAH bu bilgiyi peygamberlere vermedi, sana neden versin bre cahil? ALLAH sana önce akıl fikir versin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
SoFee :) 1 saat önce

Allah Allaaaah :)))

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Güldürdü 1 saat önce

Bu kadar boş insanların öğretmenlik yaptığını görmek gerçekten utanç verici aptal herif

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mehmet ooo 1 saat önce

yazik kafayi siyirmis sen kimsin ya bana bildirildi diyo Allahm sen affet

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hjkskk 59 dakika önce

Mayaların son veliahtı bu adam işte

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 57 dakika önce

Ah be hocam gül gibi mesleğinizi bırakarak hem kendinize hem de geleceğe yazık ettiniz. Orasını Allah bilir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Erkan tekin 52 dakika önce

SENIN GIBI HOCA NIN...........

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Yeni Logosu Belli Oldu!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Yeni Logosu Belli Oldu!
Bedelli Askerlik Ödemeleri İle İlgili Son Dakika Gelişmesi!
Bedelli Askerlik Ödemeleri İle İlgili Son Dakika Gelişmesi!
Bedelli Askerlik İçin Kritik Gün!
Bedelli Askerlik İçin Kritik Gün!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim