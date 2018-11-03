Öğretmen 12 Kasım'da Kıyamet Kopacak Diyerek İstifa Etti

Balıkesir'e bağlı Ayvalık'ta eğitim veren Ali Çetinkaya Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği yapan Emre Nur istifa mektubu yazarak 12 Kasım’da kıyametin kopacağını iddia etti. Matematik Öğretmeni Emre Nur, istifa dilekçesinde İslam’ın bazı şartları olduğunu belirterek 12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak dedi.

Öğretmen'in yazdığı istifa dilekçesinde "11.11.2018 Pazar Gecesi, Kuran'ı Kerim'de Tarık Suresi'nde geçen Tarık yıldızı'nın (33,33) enlem ve boylamındaki yere düşeceği, Allah'ım tarafından vahiy yoluyla bildirilmiştir. Bana bildirilen bu durumu, insanlara anlatmama rağmen bir türlü inanmamaktadırlar. Zaten yozlaşmış bu dünya düzeninin yıkılacağından ve onun yerine güçlü ve gerçek bir İslam düzeni kuracağımızdan dolayı, ayrıca insanların bana inandığını ve inanacağını görmek adına istifa etmiş bulunuyorum'' ifadelerine yer verdi.

Kaynaklar; Oda TV

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