Öğrenci Servisi Köprüden Uçtu! Ölü ve Yaralılar Var

Muş'taki korkunç kazada hayatını kaybeden bir kişinin olduğu, 13 öğrencinin yaralandığı bildiriliyor. Olay yerinden haber merkezlerine bilgi akışı sürüyor.
Muş'un Konukkuran Beldesinde İhsan Eker yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde köprüden uçtu. Kazada sürücü İhsan Eker hayatını kaybederken, Malazgirt İlçe Merkezinden Aşağı Kıcık köyüne giden 13 öğrencinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı öğrenciler olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.