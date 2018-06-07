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'Oğluma İyi Bakın' Dedi ve Ölüme Atladı!

Antalya'da bunalıma giren bir genç, 6 yaşındaki çocuğunu parktaki vatandaşlara bıraktıktan sonra 50 metre ileride 35 metre yükseklikteki falezlerden intihara kalkıştı.

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'Oğluma İyi Bakın' Dedi ve Ölüme Atladı!

Antalya'da bunalıma giren bir genç, 6 yaşındaki çocuğunu parktaki vatandaşlara bıraktıktan sonra 50 metre ileride 35 metre yükseklikteki falezlerden intihara kalkıştı.

07 Haziran 2018 Perşembe 19:23
'Oğluma İyi Bakın' Dedi ve Ölüme Atladı!

Antalya'da bunalıma giren bir genç, 6 yaşındaki çocuğunu parktaki vatandaşlara bıraktıktan sonra 50 metre ileride 35 metre yükseklikteki falezlerden intihara kalkıştı.

Olay dün akjşam saatlerinde Antalya Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, evde eşiyle tartışma yaşadığı öne sürülen 32 yaşındaki C.A., 6 yaşındaki oğlunu yanına alarak dışarı çıktı. Burada parka giden C.A. çocuğunu Engelli Hizmet Merkezi Yakınındaki bir vatandaşa 'Ona iyi bakın' diyerek bıraktı.

Ardından çocuğunu bıraktığı yerden 50 metre ilerideki falezlere giden genç adam burada bir müddet bekledi. Olayı gören vatandaşlar genç adamın intihar edeceğini tahmin ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, genç adam kendini boşluğa bıraktı. Bu arada çevredeki vatandaşlar denize düşen adamın yüzdüğünü gördü ve polise durumu bildirdi. Kısa sürede deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan genç adam daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından teslim alınan 6 yaşındaki S.A. isimli minik çocuğun şaşkın bakışları yürek dağladı.

Minik S.A. elini tuttuğu polis amcaları tarafından çocuk şubeye götürüldü.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 19:29
Anahtar Kelimeler:
Oğluma Iyi BakınAntalya Intihar
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