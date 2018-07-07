ODTÜ'de Cumhurbaşkanına Hakaret İçerikli Pankart Açan 3 Kişi Gözaltında-İşte O Pankartlar

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli pankartlar açıldı.
Pankartı taşıyan 3 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyete sorgulanmak üzere götürüldü.
İşte açılan o pankartlar...
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Pardon da nerde hakaret. Ne diye aliyorlar gencecik cocuklari.Kucuk kucuk espirileri bile kaldiramiyor.bunlar hep kiskancliktan
Nana MISın nesin görmüyormusun tayyipler alemi yazmış hayvana benzetmiş Allah belanızı versın bu adam size yararlanmak için ne yapsın daahaBeğen (0) Beğenmedim! (1)
Kızlı Erkekli tuvalete girmek isteyenler koskoca devlet başkanına hayvan diyor. Yaw arkadaş. Sevin sevmeyin adam seçilmiş devlet başkanı, senin devletinin başkanı. Sen hakaret etme curetinde bulunursan sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacaksın
Pardonda karükatürü görmediniz anlaşılan. Hakaret sadece sözle mi oluyor?
Pardonda karükatürü görmediniz anlaşılan. Hakaret sadece sözle mi oluyor?
Çok çirkin ifadeler . Hem de bunu yapanlar üniversite mezunu olanlar. Öncelikle demokrasiye inanıp yüzde elli ikinin sandıktaki iradesine saygı duymanız lazım sonra da yüzde elli iki seçmenin güvendiği ve saygı gösterdiği şahsa saygı gösterin. Üniversite mezunu olan herkes demokrasinin seçmen iadesinin ne demek olduğunu da bilmesi gerekir. Bu değerleri öğrenmeden okulu bitirenler böyle yalan yanlış törenler düzenlemesin.
Kötü söz şahininindir. İfâde özgürlüğünün ötesinde hakaret içeren bu durum hukuken hak ettiğini bulmalıdır.
O espiri sana ... nana yaş olmuş 25 genç mi diyorsn bunlara Hertürlü pislik var onlarda
Söz derken yapılan tüm hakaretleri kast ettim. Elbetteki karikatürler en utanç verici olanı
gencecik cocukmu pardonya bebek diyecektik