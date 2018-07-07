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ODTÜ'de Cumhurbaşkanına Hakaret İçerikli Pankart Açan 3 Kişi Gözaltında-İşte O Pankartlar

ODTÜ'de açılan pankartlardan dolayı soruşturma başlatıldı ve 3 kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankart açtıkları için gözaltına alındı.

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ODTÜ'de Cumhurbaşkanına Hakaret İçerikli Pankart Açan 3 Kişi Gözaltında-İşte O Pankartlar

ODTÜ'de açılan pankartlardan dolayı soruşturma başlatıldı ve 3 kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankart açtıkları için gözaltına alındı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:59
ODTÜ'de Cumhurbaşkanına Hakaret İçerikli Pankart Açan 3 Kişi Gözaltında-İşte O Pankartlar

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli pankartlar açıldı.

Pankartı taşıyan 3 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyete sorgulanmak üzere götürüldü.

İşte açılan o pankartlar...

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Nana 4 saat önce

Pardon da nerde hakaret. Ne diye aliyorlar gencecik cocuklari.Kucuk kucuk espirileri bile kaldiramiyor.bunlar hep kiskancliktan

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Misafir Avatar
Melih 3 saat önce @Nana

Nana MISın nesin görmüyormusun tayyipler alemi yazmış hayvana benzetmiş Allah belanızı versın bu adam size yararlanmak için ne yapsın daaha

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Düşünceli 3 saat önce

Kızlı Erkekli tuvalete girmek isteyenler koskoca devlet başkanına hayvan diyor. Yaw arkadaş. Sevin sevmeyin adam seçilmiş devlet başkanı, senin devletinin başkanı. Sen hakaret etme curetinde bulunursan sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacaksın

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Anında 3 saat önce

Pardonda karükatürü görmediniz anlaşılan. Hakaret sadece sözle mi oluyor?

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Gerekli 3 saat önce

Pardonda karükatürü görmediniz anlaşılan. Hakaret sadece sözle mi oluyor?

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İsmail 3 saat önce

Çok çirkin ifadeler . Hem de bunu yapanlar üniversite mezunu olanlar. Öncelikle demokrasiye inanıp yüzde elli ikinin sandıktaki iradesine saygı duymanız lazım sonra da yüzde elli iki seçmenin güvendiği ve saygı gösterdiği şahsa saygı gösterin. Üniversite mezunu olan herkes demokrasinin seçmen iadesinin ne demek olduğunu da bilmesi gerekir. Bu değerleri öğrenmeden okulu bitirenler böyle yalan yanlış törenler düzenlemesin.
Kötü söz şahininindir. İfâde özgürlüğünün ötesinde hakaret içeren bu durum hukuken hak ettiğini bulmalıdır.

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Hür 3 saat önce

O espiri sana ... nana yaş olmuş 25 genç mi diyorsn bunlara Hertürlü pislik var onlarda

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İsmail 2 saat önce

Söz derken yapılan tüm hakaretleri kast ettim. Elbetteki karikatürler en utanç verici olanı

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q 2 saat önce

gencecik cocukmu pardonya bebek diyecektik

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