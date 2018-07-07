ODTÜ'de Cumhurbaşkanına Hakaret İçerikli Pankart Açan 3 Kişi Gözaltında-İşte O Pankartlar

ODTÜ'de açılan pankartlardan dolayı soruşturma başlatıldı ve 3 kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankart açtıkları için gözaltına alındı.