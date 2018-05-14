O Ülkelerde Yaşayan Müslümanlar 22 Saat Oruç Tutacaklar!

İsveç'in kuzeyindeki Kiruna kentinde oruç süresi 22 saati bulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açıklanan takvime göre, İsveç'teki Kiruna kentinde yaşayan müminler, ilk gün 19 saat 53 dakika oruç tutacak, bu süre mübarek ramazan ayının son gününde 21 Saat 58 dakikaya kadar çıkacak.

Norveç'deyse Tromso kentinde yaşayan müminler ilk gün 19 saat , son gün 21 saat 59 dakika oruç tutacaklar.

İzlanda'nın Rsykjavik kentinde de durum benzer. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Stockholm Fittja Ulu Camii'nde görev yapan Cihat Kullay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene ramazanın mayıs ayının ortasına denk gelmesinden dolayı İsveç'in başkenti Stockholm, Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Müslümanlar, başlangıçta 19 saate yakın oruç tutacak. Ramazanın sonlarına doğru ise bu süre 22 saati bulacak.Kuzey Kutbu'na yakın ve gündüzlerin hızla uzadığı bu günlerde, Kiruna, Tromso ve Reykjavik'a kentlerinde yaşayan Müslümanlar 21 saate yakın bir süre ile oruç tutmaya başlayacak. Ramazanın ortasını geçtikten sonra, oruç tutma süreleri yaklaşık 22 saati bulacakTürkiye'dekiler kadar olmasa da İsveç'te iftar ve teravihte Müslümanlar bir araya gelerek ramazanın feyzinden yararlanmaya çalışıyor." dedi.

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