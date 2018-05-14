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O Ülkelerde Yaşayan Müslümanlar 22 Saat Oruç Tutacaklar!

Türkiye'deki oruç saatlerinin yanında bazı ülkelerde öyle saatler var ki, 'Yüce Allah (C.C.) sabrını da mükafatını da veriyor' dedirtiyor. Özellikle İsveç, Norveç, İzlanda gibi ülkelerde oruç saatleri 22 saati bulacak.

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O Ülkelerde Yaşayan Müslümanlar 22 Saat Oruç Tutacaklar!

Türkiye'deki oruç saatlerinin yanında bazı ülkelerde öyle saatler var ki, 'Yüce Allah (C.C.) sabrını da mükafatını da veriyor' dedirtiyor. Özellikle İsveç, Norveç, İzlanda gibi ülkelerde oruç saatleri 22 saati bulacak.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:18
O Ülkelerde Yaşayan Müslümanlar 22 Saat Oruç Tutacaklar!

İsveç'in kuzeyindeki Kiruna kentinde oruç süresi 22 saati bulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açıklanan takvime göre, İsveç'teki Kiruna kentinde yaşayan müminler, ilk gün 19 saat 53 dakika oruç tutacak, bu süre mübarek ramazan ayının son gününde 21 Saat 58 dakikaya kadar çıkacak.

Norveç'deyse Tromso kentinde yaşayan müminler ilk gün 19 saat  , son gün 21 saat 59 dakika oruç tutacaklar.

İzlanda'nın Rsykjavik kentinde de durum benzer. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Stockholm Fittja Ulu Camii'nde görev yapan Cihat Kullay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene ramazanın mayıs ayının ortasına denk gelmesinden dolayı İsveç'in başkenti Stockholm, Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Müslümanlar, başlangıçta 19 saate yakın oruç tutacak. Ramazanın sonlarına doğru ise bu süre 22 saati bulacak.Kuzey Kutbu'na yakın ve gündüzlerin hızla uzadığı bu günlerde, Kiruna, Tromso ve Reykjavik'a kentlerinde yaşayan Müslümanlar 21 saate yakın bir süre ile oruç tutmaya başlayacak. Ramazanın ortasını geçtikten sonra, oruç tutma süreleri yaklaşık 22 saati bulacakTürkiye'dekiler kadar olmasa da İsveç'te iftar ve teravihte Müslümanlar bir araya gelerek ramazanın feyzinden yararlanmaya çalışıyor." dedi. 

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Son Güncelleme: 14.05.2018 17:43
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Günah Günah 48 dakika önce

22 saat az 30 saat tutsunlar çünkü onlar kuzeyde yaşadıkları için cezalilar
Yoksa uzayda mi yaşıyorlardı karıştırdım herhalde 50 saat tutsunlar

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