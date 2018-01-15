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O Sapıklara Ceza Yağdı! Mahkemede İğrenç Savunma 'Sadece Tecavüz Ettim'

Sakarya'da Suriyeli kadın ve bebeğinin öldürülmesi davasında 2 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 72'şer yıl hapis cezası verildi.

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O Sapıklara Ceza Yağdı! Mahkemede İğrenç Savunma 'Sadece Tecavüz Ettim'

Sakarya'da Suriyeli kadın ve bebeğinin öldürülmesi davasında 2 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 72'şer yıl hapis cezası verildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:09
O Sapıklara Ceza Yağdı! Mahkemede İğrenç Savunma 'Sadece Tecavüz Ettim'

Suriyeli Kadına Tecavüz Edip Bebeğiyle Birlikte Katleden Canilere Ceza Yağdı

Sakarya'da Suriyeli kadın ve bebeğinin öldürülmesi davasında 2 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 72'şer yıl hapis cezası verildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, 6 Temmuz 2017 tarihinde 9 aylık hamile Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Hafa Al Rahmun'u öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Birol Karacal ve Celal Bay'a 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72'şer yıl hapis cezası verildi. Mahkemede son savunmasını yapan Birol Karacal, "Ben, öldürmedim. Bir tek tecavüz ettim. Suçum neyse razıyım. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Savunmam budur" derken, Celal Bay, "Daha önce verdiğim ifadelere ekleyeceğim bir şey yok. Söylemek istediğim başka bir şey bulunmamaktadır" dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıkların cezalarını açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 15.01.2018 13:40
Anahtar Kelimeler:
MahkemeSakaryaSakaryada
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Eda 4 saat önce

Vicdanım hala tatmin olmadı

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Evren 4 saat önce

Adelet boyle islese suc kalmaz

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