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O Sapık , Erkek Öğrencileri Parayla Kandırmış!

İzmir'in Dikili ilçesindeki özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen temizlik görevlisinin istismar ettiği öğrencileri para ile kandırdığı öğrenildi.

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O Sapık , Erkek Öğrencileri Parayla Kandırmış!

İzmir'in Dikili ilçesindeki özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen temizlik görevlisinin istismar ettiği öğrencileri para ile kandırdığı öğrenildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:11
O Sapık , Erkek Öğrencileri Parayla Kandırmış!

O Sapık , Erkek Öğrencileri Parayla Kandırmış!

İzmir'in Dikili ilçesindeki özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen temizlik görevlisinin istismar ettiği öğrencileri para ile kandırdığı öğrenildi.

İzmir'in Dikili ilçesindeki özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda temizlik görevlisi Ö.F.E'nin 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu geçtiğimiz gün ortaya çıkmış, İl ve İlçe Milli Eğitim harekete geçmiş yurt kapanmış, söz konusu sapık gözaltına alınmış daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinsel istismar mağduru öğrenciler uzmanlara yaşadıklarını anlattı. Ö.F.E'nin bazı öğrencileri para vererek kandırdığı, kendisine karşı çıkanlara da şiddet uyguladığı ifadeler arasında yer aldı. 

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