O Mezunların Atama Sorunu İçin Erdoğan'dan Talimat

6 yıllık zorlu bir eğitimin ardından OHAL nedeniyle güvenlik soruşturmasını geçemeyen doktorlar Cumhurbaşkanlığına başvuru yaptı.

Yaşanan bu mağduriyet, AK Parti'nin doktor olan milletvekillerinin dikkatinden kaçmadı. Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taşıyan vekiller, güvenlik soruşturmalarında, haklarında soruşturma, kovuşturma olmayan, dava açılmayan doktorların atanmasının engellenmesi veya gecikmesine ilişkin sorun ve sıkıntıları aktardı.

Hürriyet Gazetesinden Nuray Babacan'ın kaleme aldığı haberine göre Cumhurbşakanı Erdoğan, "Nasıl yani zorunlu hizmetlerini yapmayınca doktor olamıyorlar mı? Hem de bu kadar zor eğitimin ardından, bu sorunu çözün" dediği öğrenildi. Bunun üzerine doktor atamalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Komisyonu bir toplantı daha yaptı. 900 doktor adayının atama noktasına geldiği, 100 doktor adayının güvenlik soruşturmasının da yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Atamaları geciken doktorlarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Komisyonumuz bu konuda hakkaniyetle çalışıyor. Güvenlik soruşturmalarının gecikmesinden kaynaklanan sorunlar vardı. Bu konuda gerekli adımları atıyoruz, merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

ADAYLAR YORUMLUYOR

Doktorların eğitimleri tabiki zor. Ancak atama bekleyen, OHAL nedeniyle atandıktan sonra güvenlik soruşturması engeline takılan, ancak hakkındaki suçlamaları düşen farklı bölümlerden binlerce mezun var. Diğer bölümlerde zorunlu hizmet kuralı da yok.. Ancak bu soruna tek bir bölüm üzerinden bakmak yerine genel olarak bakmak gerekir.

AŞAĞIDA BULUNAN YORUM KISMINDAN ATAMA BEKLEDİĞİNİZ BÖLÜMLERİ, BU KONU HAKKINDAKİ TALEP VE DÜŞÜNCELERİNİZİ YAZABİLİRSİNİZ.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA