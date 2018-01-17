O Kişi Tutuklandı-4 Lise Öğrencisini Otobüste...

Tekirdağ'da, 4 lise öğrencisine tacizde bulunduğu iddiası üzerine gözaltına alınan bir kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, lise öğrencileri F.Ö, A.A, H.A. ve M.A, okuldaki rehberlik öğretmenlerine, bindikleri yolcu minibüsünde tacize uğradıklarını söyledi.

Rehberlik öğretmeninin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Başlatılan çalışma sonucu ekipler tarafından belirlenen kişi, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve kız öğrenciler tarafından teşhis edilen 29 yaşındaki E.Y., emniyete getirildi.

Emniyette polis tarafından ifadesi alınan kişi, buradaki işlemlerinin ardından savcılığa gönderildi. Savcılık ifadesi de alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara