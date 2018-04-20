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O Darbeci Serbest Bırakıldı-Sert Tepki Gecikmedi

Yunanistan'a kaçan ve burada yakalanan darbeci Süleyman Özkaynakçı, Yunanistan'da serbest bırakıldı. Önceki gün verilen bu kararın ardından bir son dakika açıklaması geldi.

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O Darbeci Serbest Bırakıldı-Sert Tepki Gecikmedi

Yunanistan'a kaçan ve burada yakalanan darbeci Süleyman Özkaynakçı, Yunanistan'da serbest bırakıldı. Önceki gün verilen bu kararın ardından bir son dakika açıklaması geldi.

20 Nisan 2018 Cuma 12:50
O Darbeci Serbest Bırakıldı-Sert Tepki Gecikmedi

Dışişleri Bakanlığından son dakika açıklaması az önce geldi.

Yapılan açıklamada Yunanistan'a tepki gösterildi. Edinilen son bilgilere göre Yunanistan, sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı’yı serbest bıraktı. Dışişleri ise bu duruma sert şekilde tepki gösterdi. Açıklama şu şekilde;

"Dün (19 Nisan) Yunanistan Danıştay’ının 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve Yunanistan’dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı’nın serbest bırakılmasına karar verdiği öğrenilmiştir. Özkaynakçı’nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan’ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca, Yunan yetkililer diğer darbeci hainlerin de önümüzdeki günlerde serbest kalacağı yönünde basına açıklamalarda bulunmaktadır. Bu durum, Yunan yetkililerinin iddia ettikleri gibi gözaltı süresine ilişkin basit bir uygulama olarak açıklanamaz. Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş darbeci hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetmek suretiyle, kamu vicdanını yaralayan böyle bir sonuca zemin hazırlamıştır. Darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam etmektedir." 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 20.04.2018 12:36
Anahtar Kelimeler:
YunanistanDarbeciSon Dakika
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