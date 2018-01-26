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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Açlık Grevini Sonlandırdı

OHAL Komisyonu , Açlık grevleri 324. gününde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın işe iade taleplerine red kararı verdi. Kararın kendilerine tebliğ edilmesinden sonra açlık grevlerini sonlandıran Özakça ve Gülmen, bir açıklama yaptı.

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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Açlık Grevini Sonlandırdı

OHAL Komisyonu , Açlık grevleri 324. gününde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın işe iade taleplerine red kararı verdi. Kararın kendilerine tebliğ edilmesinden sonra açlık grevlerini sonlandıran Özakça ve Gülmen, bir açıklama yaptı.

26 Ocak 2018 Cuma 16:34
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Açlık Grevini Sonlandırdı

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Açlık Grevini Sonlandırdı

OHAL Komisyonu , Açlık grevleri 324. gününde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın işe iade taleplerine red kararı verdi. Kararın kendilerine tebliğ edilmesinden sonra açlık grevlerini sonlandıran Özakça ve Gülmen, bir açıklama yaptı.

Gülmen, "Biz direnişimizi çok sevdik, çok seviyoruz. Her geçen gün daha da özgürleştiğimizi hissettik. Korktuk mu, korktuk. 9 Kasım 2016'da Yüksel'e çıktığımda bir yazı kaleme almıştım. 'Biz buradayız diye haykırmazsak, daha çok kurban vermeye devam edeceğiz. Direnenlerin dönüşenlerin ve teslim olmayanların hikayesini bekliyorlar. Geleceğin öğretmenleri dönüp baktıklarında geride bir boşluk olmasın diye, onurumuzu koruyalım diye çıkmıştı bu direniş. Direnişimiz onurumuzu kurtardı.

OHAL’in karanlığını yardığı için direnişimizi seviyoruz. Tüm saldırılardan güçle çıktık. Bugün ilk günden daha güçlüyüz. Kocaman bir biz var bugün. Dün OHAL Komisyonunun hakkımızda işe iademizle ilgili kararları tebliğ aldık. Yargı yoluna başvuracağız. Açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz bitmedi" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.01.2018 16:57
Anahtar Kelimeler:
Nuriye GülmenSemih Özakça
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