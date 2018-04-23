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Nuri Okutan İYİ Parti TBMM Grubu Adına TBMM Genel Kurulu'nda İlk Söz Alan Milletvekili Oldu

İYİ Parti Kurucularından GİK Üyesi Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti Grubunun kurulmasıyla birlikte TBMM'deki İYİ Parti grubu adına gerçekleşen ilk konuşmayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumunda yaptı.

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Nuri Okutan İYİ Parti TBMM Grubu Adına TBMM Genel Kurulu'nda İlk Söz Alan Milletvekili Oldu

İYİ Parti Kurucularından GİK Üyesi Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti Grubunun kurulmasıyla birlikte TBMM'deki İYİ Parti grubu adına gerçekleşen ilk konuşmayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumunda yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:32
Nuri Okutan İYİ Parti TBMM Grubu Adına TBMM Genel Kurulu'nda İlk Söz Alan Milletvekili Oldu

İYİ Parti Kurucularından Isparta Milletvekili Nuri Okutan, "Sn. Başkan değerli milletvekilleri, aziz milletimiz, ekranlarda bizi izleyen sevgili çocuklar , gençler herkesi saygıyla selamlıyorum. TBMM'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle Atatürk'ün milletimize çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. 23 Nisan sadece çocuk bayramı değil aynı zamanda Ulusal Egemenlik Bayramı. Burada bir değerlendirme yapmakta fayda var. 23 Nisan 2018'de devletimizin, milletimizin, demokrasimizin içinde bulunduğu durum nelerdir. Bu konudaki tespitlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

AHLAK ÇÖKMÜŞ DURUMDADIR

Gördüğümüz tablo şudur, Ahlak çökmüş durumdadır, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası tehlikeye düşmüştür, insanımız kutuplaştırılmıştır, ikiye bölünmüştür hatta, ordumuzun caydırıcılığına gölge düşmüş, devlet kurumlarının içi boşaltılmış, laikliğin içi boşaltılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolleri saldırı altındadır. Meclis ülke kaderine hakim olmaktan çıkmak üzeredir, demokrasi ağır yara almıştır. Hukuk ve yargı tanınmaz haldedir. Yargıçların dahi güvencesi kalmamıştır. Hak ve özgürlükler , basın özgürlüğü ayak altındadır. Üniversiteler bitme noktasında, devlet görevlileri kıskaç altında, iş dünyası korku içindedir.

KONTROLSÜZ SURİYE GÖÇÜ SORUN HALİNE GELMİŞTİR

Kontrolsüz Suriye göçü ülkemiz ve milletimiz için sorun hale gelmiştir. Eğitim boşlukta, kültür ve sanat ihmal edilmiştir. Batının islam ve Türk düşmanı çalışmalarına çanak tutulmaktadır.

İNSANIMIZ AĞIR BORÇ ALTINDA YAŞAMAYA ALIŞTIRILIYOR

İnsanımız ağır borç altında yaşamaya alıştırılıyor. Kamu imkanları yandaşlara aktarılıyor. Bugün ülkemiz dolu dizgin bir felakete doğru sürüklenmektedir. Her şeyin çivisini çıkaranlar, milletimizi tek adamlığa ve büyük bir savaşa sürüklemektedir. Türkiye an itibariyle uçurumun kenarındadır. Tek adam tek parti sisteminin önlenmesinde üzerimize İYİ Parti olarak büyük görev düştüğünün bilinci altındayız. 

Denetimsiz ve gözlemsiz tek bir sandık bırakılmamalıdır. Hileli hiç bir şeyin kabul edilmeyeceği şimdiden bilinmelidir. 

Hukuk Devletinin İhyası ,Demokrasinin İhyası , Haklar ve Özgürlüklerin İhyası hususları gözden kaçırılmamalıdır. 

Biliyoruz ki partimiz ilk seçimlerde güçlü bir şekilde meclise girecek, daha sonra tek parti sistemi çoklu parti sistemine dönülecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı , çocuk sevgisinden öte anlam ifade etmektedir.

ÇOCUKLARIMIZA MİLLİ EGEMENLİK BİLİNCİ KAZANDIRMALIYIZ

Çocuklarımıza egemenlik bilinci kazandırmalıyız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı egemenlik bilinciyle donatmalıyız. Bu bayramın çocuk bayramı olmasının yanında ulusal egemenlik bayramı olmasının altında yatan düşünce budur. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.04.2018 15:39
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