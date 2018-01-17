Nüfus Müdürlüklerine 1600 Personel Alınacak ! İlan Bekleniyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün personel açığının giderilmesi maksadıyla 1600 kişilik alım yapmaya hazırlandığını geçtiğimiz günlerde siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmıştık.

Özellikle yeni kimlik kartlarıyla birlikte nüfus dairelerinin personel ihtiyacı ayyuka çıkmış, geçtiğimiz yıl büyük kalabalıklarla baş başa kalan Nüfus personeli, yeni eleman ihtiyacı taleplerini Bakanlık ve Maliyeye bildirmişti. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı 1600 memur alımıyla ilgili gerekli araştırmayı yaptıktan sonra Nüfus Dairesine alım için gerekli izinleri vermiş söz konusu kadro ihdas işlemlerini içeren kanun tasarısı meclisten geçmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bir kaç haftadır pür dikkat personel alımı duyurusu bekleyen adaylarınsa sabırsızlığı devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ziyaretlerde bulunan Türk Büro Sen yöneticileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner'e personel alımı taleplerini iletmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner de "Personel eksikliği başta olmak üzere diğer tüm taleplerinizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde yanıt vermişti. Alımla ilgili duyurunun ne zaman geleceğiyse hala merak konusu. Söz konusu personel alım ilanı yayımlandığı anda haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıları mutlaka takip edin.

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