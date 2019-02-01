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Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve geçirilmek üzere olan uygulamalardan da bahsetti. Adalet Bakanı Gül'ün en dikkat çeken açıklamalarının başında Nöbetçi Noter uygulaması yer aldı.

Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve geçirilmek üzere olan uygulamalardan da bahsetti. Adalet Bakanı Gül'ün en dikkat çeken açıklamalarının başında Nöbetçi Noter uygulaması yer aldı.

01 Şubat 2019 Cuma 20:35
Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve geçirilmek üzere olan uygulamalardan da bahsetti. Adalet Bakanı Gül'ün en dikkat çeken açıklamalarının başında Nöbetçi Noter uygulaması yer aldı. 

Adalet Bakanı Gül, "Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak" dedi.

NÖBETÇİ NOTERLİK UYGULAMASI

Bakan Gül, vatandaşlara sunulan adalet hizmetlerinde noterlerin önemli bir kapı durumunda olduğunun altını çizerek yakın zamanda açıklayacakları Yargı Reform Belgesi’nde nöbetçi noterlik uygulamasının yer alacağını anlattı.

Söz konusu uygulamanın, noterdeki işlemlerin hafta sonları da yapılabilmesine olanak sağlayacağını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak. Ticari, ekonomik, bireysel hayatta, araç alacak, satacak, ev alacak... Ne yapacaksa, bu anlamda hayatı kolaylaştıran iş ve işlemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı noterlerimizle birlikte yapıyoruz. Çok yakın zamanda bu ve benzeri, yargının güçlenmesini sağlayacak, hakim savcılarımızın teminatını, bağımsızlığını, tarafsızlığını, avukatlarımızın savunma hakkını daha da güçlendirecek, vatandaşlarımızın hak arama yollarını daha da artıracak, hızlandıracak, adalete erişimi daha da güçlendirecek, yargıya güveni artıracak hedeflerimizi kamuoyuyla yakın zamanda paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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